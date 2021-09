David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El porro de morena.

Al darse cuenta que ni el policía bueno ni el policía malo de Ricardo Monreal Ávila, iban ocupar la candidatura a gobernador de Tamaulipas, me refiero obviamente a Rodolfo González Valderrama y a Alejandro Rojas Díaz Duran, el bueno y el malo, su dirigente nacional Mario Delgado, decidió decirle a todos los morenistas tamaulipecos que se movieran, que podrían ser los elegidos y hoy tienen más aspirantes que municipios en la entidad.

Mario, sabedor de que su verdadero jefe, Marcelo Ebrard cada día vive más lejos de López Obrador, y para colmo, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ve pasar los días algo así como más afianzado en la política interior, mejor soltó a Tamaulipas y hasta chifló a Maki Esther Ortiz, la panista ahijada de Margarita Zavala de Calderón para que pida ser candidata; sabrá Dios de dónde se inventó que podría ser ella la buena por Morena, incluso chantajea diciéndose víctima de la misoginia política.

¡El tiempo sigue su marcha! Incómodos Monreal, Ebrard y Delgado a como dé lugar, quieren quedarse con los vientos que soplan en Tamaulipas, un soplo natural que lo convierte en uno de los terrenos más productivos de energías limpias del continente, pero, además, cuenta con el embudo de oro en el negocio de las drogas, tráfico de personas y migrantes.

Pese a que Tamaulipas tiene más que eso, precisamente es lo único que mueve los intereses a todos los allegados a la secta sexual Nxivm, perdón, quise decir a la Cuarta Transformación ¿no me cree? Échele un vistazo al perfil de cada uno.

Pero entonces los morenistas de Tamaulipas al darse cuenta que el conservadurismo cabecista comulgaba más con la creencia y la fe del evangelista Andrés Manuel, sin dejar de lado el apoyo que ambos reciben de poderosos adinerados tamaulipecos matamorenses, atestiguan cómo la balanza y la comodidad pinta a favor de García Cabeza de Vaca, porque hasta ahora si el cuñado del gobernador no dice otra cosa, Tamaulipas si no hay truco, será blanco, como la sotana del Papa Francisco, y azul como el mar azul.

A todo esto, el tamaulipeco perseguido por el monrealismo, sostuvo una reunión en Texas, Estados Unidos, con el Mayor Pete Sáenz, el congresista Henry Cuellar y demás autoridades de los dos Laredos; evento binacional que sirvió para actualizar la información del proyecto de ampliación del Puente Internacional «Comercio Mundial», el principal cruce para el comercio entre México y EEUU.

En la intimidad… Cuando mis amigos me hablan de Rodolfo, me hacen reír, me salen con eso de que «Rodolfo es diplomático, pacífico, hombre de acuerdos», pero aguas, también le sabe al tema de hacer uso de la fuerza cuando es necesario, hombre de pactos, pero le gusta que se cumplan. Le sabe al uso de la mano derecha, pero también a la izquierda. Es sin duda el Tamaulipeco más cercano al hombre de la 4T, AMLO por sus siglas.

davidcastellanost@hotmail.com