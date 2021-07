La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL PRESIDENTE DE MEXICO SE REUNIO EN PALACIO NACIONAL CON 5 SENADORES DEL CONGRESO DE EEUU Y EL ENCARGADO DE NEGOCIOS, JOHN CREAMER

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer en el Salón de Acuerdos del Palacio Nacional con cinco Senadores del Congreso de Estados Unidos. El que lo salvó del problema, como lo ha hecho otras veces, fue el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, el que al parecer habla varios idiomas, entre ellos inglés y Francés, los más requeridos en el mundo, junto con el español, que muchos no lo saben. En la reunión también participó el encargado de negocios del vecino país, John Creamer.

Al parecer Ebrard como que no quería salir en la foto oficial del encuentro binacional, pero estando junto al presidente, del lado derecho, no logró su objetivo, y no se la perdonaron los chicos de la prensa, lo que creemos es que el canciller no necesita guardar su secreto, porque ya todo el mundo, a éstas alturas, desde hace mucho tiempo que todos saben que el presidente de México no habla inglés.

“Nos reunimos con los senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos : Tim Kaine, Rob Portman, John Hoeven, Mike Crapo y Ben Ray Luján, el encargado de negocios, John Creamer, tratamos con libertad y franqueza temas de interés para nuestros pueblos y naciones”, dijo el mandatario mexicano.

El presidente López Obrador estuvo acompañado por el Canciller Marcelo Ebrard, el Embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma y el director de América del Norte de la SRE, Roberto Velazco.

Por cierto, el destacado empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, que es el consentido de éste gobierno, dijo que en México se sigue viviendo bien a pesar de los gobiernícolas.

Añadió que existen oportunidades de crecimiento, además de que hay libertades, contrario a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua ó Corea del Norte.

“A pesar de todos los gobiernistas y régulos que tenemos, seguimos viviendo muy bien en éste país, ¿No me creen, Dense una vuelta por Cuba. Es cosa de llorar, por los pobrecitos cubanos. A las mujeres no les queda otra más que prostituirse en la calle para juntar unos cuantos dólares. Se están muriendo de hambre. Esto no es exageración, remarcó Salinas Pliego.

Al participar en el evento Jalisco Talent Land Digital 2021, el empresario mexicano explicó que la situación de Cuba se debe a que no hay libertad consecuencia de la Dictadura de Castro.

“Un pinche dictador llamado Castro que se aferró al poder por 60 años, ¿Cuál innovación?, ¿Cuál Competencia?, ¿Cuál prosperidad?, No les parece Cuba, vamos a ver Venezuela. Lo mismo una mafia de gorilas militares que se apropiaron del petróleo que es de la nación venezolana y con lo que ganan del petróleo han mantenido un régimen de opresión. La gente se está muriendo en la calle porque no hay hospitales, no hay medicinas, no hay ni agua que beber, dijo.

En su ponencia Salinas Pliego expuso que en todos los países donde hay un dictador, se aferra al poder y se pierde la libertad, es la receta para el fracaso absoluto.

“Gracias a Dios que en México no ha sucedido esto. Aún tenemos un grado de libertad tremendo, pero esto que les decía que el ciclo de libertad, innovación, competencia, prosperidad, es una cosa de probar en todo el mundo y no solo en los países chafas, bananeros, tercermundistas, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, como una cosa particularmente nefasta. Todos los demás países tienen éste ciclo virtuoso”, dijo.

Salinas Pliego criticó a los empresarios que ven un panorama negativo sobre el país, además de que son expertos en quejarse cuando se debe de competir ó enfrentar cambios tecnológicos.

Por cierto, según encuesta de El Financiero el 52 por ciento de los mexicanos calificó mal que el presidente López Obrador considerara a la clase media como egoísta y aspiracionista. Los que reprueban su ataque a la clase media.