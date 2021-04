Opinión pública

El sueño de vivir del presupuesto

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora que el IETAM nos da cifras, sabemos que los paisanos consideran al sector público como la primera fuente laboral o de ingresos personales.

Sería muy malo que lo calificaran como un botín para disfrutar libremente de los dineros del erario. Mas peorcito si lo hicieran para robar, hablando en lenguaje llano, o saquear el presupuesto si atenuamos la definición para que no parezca rudeza innecesaria.

De todas maneras se ve que hay hambre de dinero fácil y no son pocos los que se cobijan con la bandera de la democracia y el servicio a la comunidad.

Veamos cuantos “suspirantes” por la nómina recurrieron al Instituto en el proceso que está en marcha, para querer ingresar a la olla de los frijoles (en términos del Filósofo de Guémez).

Los huesos en juego no son muchos: 541 hablando de diputados, alcaldes, síndicos y regidores.

Pareciera que hay un sueño y hasta obsesión por vivir del presupuesto, según la inspiración guionística de la película “La Ley de Herodes”.

Para esas chambitas presentaron solicitud al Instituto 6,070 hombres y mujeres, no pensando en que van a resolver problemas de sus semejantes, sino cobrar.

Si las chambitas fueran de pago “moral” nadie las disputaría. Sería lo ideal que a regidores y síndicos no se les pagara si se paran a cabildo una o dos veces por mes.

Pues bien, las solicitudes para alcaldes llegaron a 568; diputados de mayoría relativa sumaron 388 y 188 de representación proporcional.

Para darnos una idea del interés que despiertan los “huesitos”, hemos de decir que las de RP son 14.

El día en que a los funcionarios se les pague como simples morales, se acabará tanta demanda.

Y los partidos no cumplieron con todo el paquete. No quieren batallar con los requisitos. PRD, PES, Fuerza por México ni Movimiento Ciudadano presentaron completa la lista de plurinominales. No todos van por todos los municipios. Lo que quieren es no perder el registro para seguir disfrutando del subsidio todo el año.

Por si fuera poco, las campañas no las hacen con dinero propio sino del erario. De los bolsillos de los causantes sale para pagar a tantas panzas aventureras.

En cambio los libres, los independientes (que en la praxis no lo son tanto), recibirán para las campañas de 45 días un subsidio de 20 mil lanas que no les va a servir ni para propinas. Los montos a pagar los definió el IETAM en la sesión del fin de semana.

Como es costumbre, seguro que al arrancar el proselitismo les mandó 10 mil del águila y la otra mitad una semana antes de los cierres. Es una burla.

Igual una burla el subsidio para los sin partido que quieren ser diputados locales. Les regalarán 101 mil varos, cuando los topes de campaña son de más de seis millones de pesos ¿a que los orillan?.

Por ejemplo, Marggid Rodríguez Avendaño, independiente por Victoria, tiene un tope de campaña de 12.5 millones de pesos, pero el órgano electoral le dará un “paquete” de 23 mil pesotes.

Fuera de Mier, donde juega Hiram Peña Gómez, no hay pronóstico que vaya ganar algún “libre”, ni en Llera con “El Sapo” de la Torre Valenzuela que quiere dejar la caja de galletas a su esposa.

Vivir del presupuesto parece una enfermedad crónica o epidemia de cleptómanos, que son aquellos que no pueden contener los impulsos de robar.

No encontramos explicación al caso sui géneris que se da en Guémez, donde alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez, hizo jugar a su mujer Valeria Orozco por las siglas de Movimiento Ciudadano, cuando supo que no iría por la reelección de Morena.

El único que va a ganar es a Gustavo Cárdenas Gutiérrez, primer lugar en la plurinominal. Necesita esos votos.

Ahora abordemos que la empresa Massive Caller, muy acertada en investigaciones demoscópicas, acaba de refrendar algunos pronósticos sobre el desenlace del juego electoral. Dice que Morena ganará Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, y el Pan Tampico.

No está usted para saberlo ni nosotros para contárselo, pero la famosa encuestadora refiere que en Matamoros, Mario López Hernández, anda en 24.6 puntos porcentuales arriba de su más cercana competidora, Ivett Bermea Vázquez.

Como quien dice, si ese es el resultado, será una masacre.

Los morenos no se quedan atrás cuando registran una intención del voto de 33.4 por ciento para Abraham Gattas Báez en ciudad Victoria, diez puntos arriba que su contrincante panista.

Y si hablamos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su director del Centro de Investigaciones Sociales, Fernando Ortiz Rodríguez, recibió el premio u-GOB por el proyecto “APP covid para autodiagnóstico”, que otorga el Laboratorio de Innovación y Trasformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica, lo cual resulta bastante meritorio para nuestra casa de cultura.

El proyecto es un esfuerzo para disminuir los contagios del Covid-19 a través de ubicar a los tamaulipecos, en sus celulares, para generar una posible infección y brindar alertas de autocuidado.