El Sur de Tamaulipas, La Nueva Pasarela Morenista…

Factos Conurbados

Por Omar Lara Martínez

La zona sur del estado, se convirtió en las recientes semanas, en una «pasarela» de aspirantes al gobierno de Tamaulipas, principalmente del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Y es que pudimos observar la presencia del actual legislador y reelecto Diputado Federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien ha visitado varios municipios del estado como parte de su labor legislativa, pero aprovechando para dialogar con la militancia morenista de la entidad.

Como se recordará, no hace mucho tiempo, GONZÁLEZ ROBLEDO, se pronunció como un serio aspirante a buscar la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas, lo que vino a «alborotar la gallera», debido a que comenzó la aparición de los demás personajes de este partido, que también buscarán la nominación.

Uno de ellos, fue el Doctor FELIPE GARZA NARVÁEZ, conocedor del ambiente político tamaulipeco, del territorio, de las necesidades de los municipios y de su población, algo que le ha dejado su amplio andar por distintos cargos públicos en la entidad.

Ex diputado local, ex presidente del congreso de Tamaulipas, ex Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ex Delegado de la Secretaría de Gobernación, el Doctor GARZA NARVÁEZ, cuenta con la suficiente experiencia y capacidad, para ser tomado en cuenta como un fuerte aspirante a la candidatura de MORENA al gobierno de Tamaulipas.

Durante su visita al sur del estado, FELIPE GARZA NARVÁEZ, sostuvo reuniones privadas con distingos grupos de profesionistas y de la sociedad civil, con quienes dialogó en torno a las necesidades que tiene el estado.

Quien también ya se dio una vuelta al sur del Tamaulipas, en específico a Ciudad Madero, fue el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien estuvo acompañado por el Diputado Federal, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, así como de otros militantes de MORENA, en la plaza «Isauro Alfaro», para hacer la invitación a la ciudadanía para que el 1 de agosto participara en la Consulta Ciudadana a realizarse en todo el país.

Por cierto que AMERICO VILLARREAL, aprovechó el momento para reprochar al INE por no realizar la promoción adecuada de la consulta ciudadana, acusándolos de incumplimiento a un compromiso asumido.

Estamos seguros que veremos con mayor frecuencia por estos rumbos al senador tamaulipeco, pues buscará ser el nominado, aprovechando que ha salido bien posicionado en las encuestas que se han realizado distintas empresas encuestadoras.

La visita más reciente de un aspirante de MORENA al gobierno de Tamaulipas, fue la que hizo a la zona ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el senador suplente de RICARDO MONREAL ÁVILA, estuvo en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en una visita poco productiva, pues su tema principal, (además de asegurar que será el próximo gobernador del estado), fue el mismo de siempre, atacar al actual régimen estatal, algo que ya aburre, al ser un totalmente redundante, pues no aportó ni un solo dato nuevo o relevante.

Es bastante claro que para ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, el atacar al actual gobernador de Tamaulipas, será su bandera política, es todo lo que trae en el morral… Ni hablar…

Factos…

1.- Quien también reapareció en la zona, fue el Director de Radio, Televisión y Cinematografía en el país, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, otro de los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Tamaulipas, quien acudió en Ciudad Madero a emitir su opinión en la Consulta Ciudadana 2021.

GONZÁLEZ VALDERRAMA, ya expresó su deseo por participar en el proceso interno y ser el candidato a la gubernatura el próximo año, por lo que ha iniciado con el trabajo para ser tomado en cuenta, pero su punto débil es no aparecer con mayor frecuencia en el estado, por lo que no tiene tanta presencia como otros aspirantes…

2.- Los que ya mostraron sus «armas» para enfrentar la contienda electoral del próximo año, es el partido Movimiento Ciudadano, pues prácticamente, es un hecho que su candidato a la gubernatura será ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ.

El ex alcalde de Ciudad Victoria, ya sostiene reuniones con la militancia en distintas partes de la entidad, por lo que ya tuvo varias visitas a la zona sur de Tamaulipas, para dialogar con los integrantes y simpatizantes del partido naranja en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La presencia de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, ha llamado la atención de gran parte de la clase política en el estado, debido a que se reunió con un importante grupo de empresarios del país, con quienes dialogó sobre su proyecto para Tamaulipas, dejando un buen sabor de boca entre los asistentes, lo que demuestra que va muy en serio en el próximo proceso electoral…

3.- La gran responsabilidad que le dio el destino, no ha intimidado al actual dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ciudad Madero, AZAEL PORTILLO ALEJO, quien tras el lamentable fallecimiento de su padre DON ANDRÉS PORTILLO VILLEGAS (QEPD), asumió las riendas del gremio para defender los derechos de los trabajadores que integran el SUTSHA.

AZAEL PORTILLO, ha dado seguimiento a la ideología y línea de trabajo de su señor padre, viendo por el bienestar de los trabajadores en distintos rubros, defendiendo el cumplimiento de los derechos que les corresponden, pero sobre todo, garantizar la seguridad laboral de sus agremiados.

Una muestra de ello, es que el Secretario General del SUTSHA, continúa participando en las reuniones de la Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Tamaulipas, siempre con la firme convicción de fortalecer la unidad sindical y reafirmando el compromiso que tiene con la base trabajadora y sus familias, como hasta la fecha lo viene realizando al frente del gremio maderense…

4.- La Consulta Ciudadana 2021 propuesta por el presidente de la república para “enjuiciar” a los ex presidentes de la república, se realizó el pasado domingo 1 de agosto, pero no se tuvo la respuesta esperada por quienes la solicitaron, ya que se tuvo menos del 10 por ciento de participación de los ciudadanos.

Demasiado lejos quedó la meta de 38 millones de opiniones en el país, por lo que se deberá reflexionar, si en verdad vale la pena gastar más de 500 millones de pesos en “ejercicios democráticos” que no dejan algo productivo, ni a los ciudadanos, ni al país… DE FACTO!!!

