Análisis y Comentario por: Christopher… Mora.

¿El sur tendrá Gobernador?

-Alcalde corrido seguirá libre.

– COMAPA Victoria necesita continuidad en proyectos.

– UAT Fortalece su normatividad académica y administrativa.

A pesar de que la ciudadanía en general y los grupos productivos de la capital del estado desde hace más de un año, han solicitado públicamente que se audite con seriedad y con imparcialidad, la administración municipal del alcalde corrido Xicoténcatl González Uresti, parece que esto no ocurrirá y el Doctor de profesión y quienes le ayudaron a “administrar” el dinero y recursos materiales de los victorenses, seguirá gozando de inmunidad e impunidad.

Desde el inicio de su mandato en repetidas ocasiones al exalcalde se le señaló públicamente por su incapacidad para encabezar al ayuntamiento, su desdén hacia la población, su falta de seriedad para la investidura municipal y además del presunto de desvíos de recursos económicos, ejecutados por el grupo cercano a él, como lo son el ex tesorero, la ex titular de comunicación social, su secretario particular, el ex secretario del ayuntamiento y una hija y yerno del ex presidente.

La dura derrota del PAN en cd. Victoria, se cimentó en la pésima administración de un alcalde que durante sus dos años al frente del palacio municipal, siempre fue calificado como uno de los peores alcaldes del país.

Los victorenses no votaron en contra de los candidatos del PAN, Pilar, Arturo y Mario… no, votaron en contra de Xicoténcatl el corrido.

Y mientras no se investigue y castigue en su caso a quienes mal administraron la hacienda municipal, a través de desvíos de recursos económicos, nepotismo y otros, el PAN podría perder las elecciones nuevamente el año entrante en cd. Victoria.

Hasta hoy uno de julio, Xicoténcatl y su clan siguen libres, el primero cobrando más de 50 mil pesos al mes, como subsecretario en la secretaría de salud del estado y los otros… gozando de un merecido descanso.

-Desde hace dos años los habitantes de cd. Victoria, padecemos una severa crisis de abastecimiento de agua potable.

La administración municipal de origen panista, culpó y sigue culpando a sus antecesores de este serio problema, que llegó a dejar sin el vital líquido al 70% de las colonias (más de 200).

Por caprichos e intereses personales, en el mes de noviembre del 2019, a sugerencia de un Diputado Local panista, nombraron a Román Castillo Airola, de profesión Licenciado en Comercio Exterior (¿?), como nuevo gerente de la COMAPA, que durante un año y medio al frente del organismo nunca supo qué hacer, incluso se le señala ahora como el responsable de la peor crisis económica que está pasando el organismo.

A la fecha nadie sabe que hizo el entonces gerente Román Castillo con los casi 250 millones de pesos que se le otorgan de presupuesto al organismo de agua (los hizo de agua?), para el mejoramiento del servicio.

Tras el evidente fracaso del licenciado “recomendado”, las autoridades municipales hubieron de solicitar los servicios profesionales de quien ya en dos ocasiones había administrado el organismo, sin contratiempos y con un servicio aceptable, quizás no excelente para los más severos críticos, pero nunca provocó una crisis de agua ni financiera como sus inmediatos antecesores.

Gustavo Rivera Rodríguez, llega al frente de la COMAPA, hace apenas 4 meses y medio, su labor no ha sido nada fácil.

Primero está luchando en contra de viejos vicios administrativos; trabajan casi sin presupuesto porque a la COMAPA la dejaron endeudada; están tratando dentro de sus posibilidades, de dotar del vital líquido a toda la población, incluso con carros cisterna.

Solo que ahora el alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez, anunció que al tomar posesión de la presidencia municipal, nombrará otro gerente en el mencionado organismo.

Lo más sensato sería darle continuidad al proyecto y a las acciones que ya está realizando el Gerente Gustavo Rivera.

Se dice que el cambio en esa dependencia colocaría al Ing. Eliseo García, por tercera ocasión al frente de COMAPA, sin duda es un hombre que sabe bien de los temas hidráulicos y tiene experiencia.

Por qué las autoridades no dejan de ver a las COMAPAS, como una oficina de colocación para amigos y recomendados?

Si en realidad quieren que el organismo cumpla su función principal pudieran formar un equipo ejecutivo de trabajo entre Gustavo Rivera y Eliseo García, los dos le saben bien al asunto y se requiere se gente seria y no de compadrazgos al cargo.

– Los integrantes de la Asamblea Universitaria, que es el órgano colegiado más importante de la institución, aprobaron por unanimidad nuevos acuerdos que vendrán a dar mayor fuerza a la normatividad académica y administrativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El Rector, José Andrés Suárez Fernández, presidió la sesión ordinaria que se desarrolló de modo presencial en el Campus Victoria y a distancia por la plataforma Microsoft Teams ante los directores y representantes de maestros y alumnos asambleístas de los 26 planteles de la UAT.

Los asambleístas aprobaron las solicitudes de la Secretaría de Investigación y Posgrado para que la UAT otorgue el aval académico a la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a fin de impartir en las diferentes áreas hospitalarias las Especialidades en Urgencias Médico Quirúrgicas, Medicina del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico, y en Traumatología y Ortopedia.

En la sesión también se aprobaron aspectos relativos al funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio UAT, órgano plural de consulta con facultades de opinión y asesoría sobre las acciones, políticas, programas y proyectos que en materia de radiodifusión pública desarrolla la casa de estudios.

También estuvieron participando en esta asamblea el Secretario General de la UAT, Eduardo Arvizu Sánchez y los titulares de las diferentes Secretarías que conforman la administración rectoral.

-Cada día son más los comentarios en el sentido de que después de cuatro décadas, el próximo gobernador del estado podría surgir de la zona sur de la entidad.

Al momento suenan insistentemente en todo el estado los nombres de Jesús Nader Nasrallah, por el PAN y los de Rodolfo González Balderrama, Erasmo Gonzáles Robledo y hasta el de Abel Oseguera Kernion, todos ellos de MORENA.

Al día de hoy, el panismo está muy fortalecido en Tampico en la figura de Chucho Nader, ha rendido muy buenas cuentas en su quehacer a los tampiqueños y cuenta con el respaldo total de los poderosos grupos empresariales del sur de Tamaulipas, que hoy ven la posibilidad de que uno de los suyos sea el próximo mandatario estatal.

No es de extrañarse que en unos meses más la imagen del tampiqueño oriundo de calle Tampico, de la colonia Guadalupe, inicie una serie de visitas al resto del estado a fin de cabildear su candidatura al gobierno del estado.

Si prevalece la sensatez y la inteligencia en las filas del PAN y claro si quieren mantener el poder político del estado, Jesús Nader, sería su mejor candidato.

Pero si permiten las imposiciones y caprichos personales, podrían enfilarse a otra derrota electoral.

Por otra parte en MORENA la situación está más pareja, Rodolfo y Erasmo parecen llevar la delantera hacia la candidatura del 2022.

Pero no se puede descartar a Américo Villarreal Anaya, a Héctor Martín Garza González y tampoco a Maky Esther Ortíz Domínguez, alcaldesa de Reynosa en dos periodos, del municipio más poblado de Tamaulipas y que es bien vista en las filas Morenistas, como una buena candidata a la sucesión estatal por aquello de la equidad de género y la alta estima que le tiene Andrés Manuel López Obrador.

En el PRI aún no sale el valiente y quizás salga pero de una alianza con el PAN.

Los destapes y auto destapes políticos ya iniciaron, vamos a ver en diciembre cómo pinta el panorama.

