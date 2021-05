EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

El temple del gobernador

*- Monreal, con el dedo en el gatillo

*- Gerardo: su lealtad, a toda prueba

*- Controversia y tiempos electorales

FRANCISCO está en su elemento.

Quienes creen que el gobernador está angustiado y escondido en un oscuro rincón de la Casa de Gobierno, está equivocado.

Operador nato, CABEZA DE VACA está operando personalmente su propia circunstancia.

Las decisiones del Congreso –incluyendo esta última controversia contra quienes solicitaron y concedieron su orden de aprehensión–, es de su exclusiva autoría.

… Y de su abogado, por supuesto.

Se trata, creemos aquí, de ganar tiempo y juguetear con los recursos legales que permite la Constitución, hasta llegar a la elección del 6 de junio.

Después de los comicios, ya veremos.

Pero, FRANCISCO no solo está entero, sino que disfruta el peligro de los desfiladeros constitucionales por los que transita su gestión, amagada por los más conspicuos líderes legislativos de la 4T: RICARDO MONREAL, presidente del Senado y PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, presidente de la Sección Instructora, la que consensuó su desafuero.

MONREAL y PABLO GÓMEZ, son dos de las ilustres columnas sobre las que reposa la Cuarta Transformación.

ADRENALINA AL 100

Quienes conocen su temple y la mecánica de su pensamiento, saben de cierto que FRANCISCO está moviendo con soltura y precisión las fichas de su ajedrez; y que si bien no ha pactado todavía ningún acuerdo que le permita aquietar la crisis institucional que vive Tamaulipas, ha sido, deducimos aquí, porque todavía no es tiempo de sacar al aire las banderas de paz.

Pero lo hará, en su oportunidad.

Lo hará.

Quizá la oferta de RICARDO MONREAL le resulte atractiva, pues optar por un arreglo que conjure el riesgo de dejar muertos y heridos sobre la carretera –en sentido figurado, por supuesto–, resulta conveniente para todos.

Sobre todo para la gobernabilidad y la estabilidad política de Tamaulipas, previo a la jornada electoral del 6 de junio.

Aquí, lo que hará que FRANCISCO ceda terreno ante los amagos de la 4T –MONREAL ya tiene el dedo en el gatillo de la desaparición de poderes–, es que la averiguación previa integrada en su contra por la Fiscalía General de la República, contiene el nombre de su madre, sus hermanos, su suegro y hasta un primo, amén de una larga lista de presuntos involucrados en los delitos que le imputa la FGR: delincuencia organizada y lavado de dinero.

Es decir, la FGR le está haciendo a CdeV lo que le hicieron al ex director de PEMEX, EMILIO LOZAYA AUSTIN, cuya madre, esposa e hija fueron incluidos en la Averiguación Previa Penal, lo que provocó que LOZOYA doblara las manos y soltara la lengua.

Nos parece un hecho que la FGR hará lo mismo con FRANCISCO, pues si bien el gobernador goza del fuero constitucional gracias a la protección del Congreso local, este beneficio no protege a su esposa, su madre, su suegro y su primo, quienes figuran en el texto de las acusaciones contra CABEZA DE VACA.

Cuando la FGR le apriete por el lado de su familia, FRANCISCO se aflojará.

La opción que plantea MONREAL, de que CdeV solicite licencia como gobernador y haga frente a las acusaciones, sin llegar a más, nos parece razonable.

Pero, ¿aceptará CABEZA?

“That is the question”, como diría Shakespeare.

CONTROVERSIA ANTE LA SCJN

POR ORDEN DE APREHENSIÓN

Por cierto, al considerar que “la orden de aprehensión contra el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA afecta la esfera constitucional del Congreso local y contraviene a la Constitución Política Mexicana”, el Congreso del Estado interpuso una controversia Constitucional contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que liberó la orden de aprehensión.

“La orden de aprehensión afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 30 de abril por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó el Diputado y Presidente de la Mesa Directiva, FÉLIX “Moyo” GARCÍA

El Poder Legislativo local determinó en su oportunidad, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo cual implica que el Gobernador del Estado mantiene su fuero y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra, agregó legislador Presidente de la Mesa Directiva del Congreso.

Por estos motivos, el Congreso del Estado, presentó este viernes la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

GERARDO PEÑA,

LEALTAD A TODA PRUEBA

De otro lado, la lealtad a prueba de terremotos, huracanes, catástrofes, apocalipsis, desastres, calamidades y cataclismos que ha mostrado GERARDO PEÑA FLORES a su amigo FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, queda demostrada una vez más frente a los amagos de la 4T.

Es un hecho que GERARDO se está jugando todo en la apuesta a favor de su amigo FRANCISCO, pues los coletazos que suelte el gobierno obradorista en su empeño por borrar del mapa político tamaulipeco al cabecismo, lo pueden alcanzar a él.

De hecho, GERARDO ya está también en el ojo del huracán, pues al consensuar la negativa del Congreso local al desafuero acordado por la Cámara de diputados, se puso en la mira de la 4T, pues GERARDO, junto con FRANCISCO, son las cabezas de dos de los Poderes de Tamaulipas: el Ejecutivo y el Legislativo.

De modo que si RICARDO MONREAL convoca este miércoles a una sesión extraordinaria del Senado para tratar el tema de Tamaulipas, es un hecho que con mayoría simple acuerde la desaparición de poderes.

… Y entonces sí, ¡agárrese!

CARLOS PEÑA, PRIMER LUGAR,

PESE A LA CAMPAÑA DE LODO

En tanto CARLOS PEÑA ORTIZ, candidato de MORENA-PT, sube como la espuma en las preferencias del electorado, sus adversarios siguen gastando tinta, papel y dinero para pretender, sin lograrlo, crear una atmósfera de incertidumbre en su entorno; mientras este impávido, continúa avanzando en su ya inalcanzable ruta hacia la Presidencia Municipal de Reynosa.

Este jueves, como prácticamente lo han hecho toda la semana, los desgastados rivales de la política volvieron a tratar de sorprender a los ciudadanos, anunciando con todo el amarillismo posible, una inexistente orden de aprehensión que habría girado un juez sobre delitos fabricados, de todos conocidos.

“Dictan orden de captura contra ´Makito´ por desacato judicial… ¡y se esfumó!”, así cabecea una más de este tipo de inserciones para subsistir, en un ámbito informativo dominado ahora por las redes sociales.

A la misma hora en que los enajenados de la pluma en el cuartel contrario al del partido que arrasará en Reynosa, esparcían su misil cargado de veneno, que ya cuenta con un natural antídoto, el pueblo, CARLOS PEÑA ORTIZ, realizaba otra de sus jornadas proselitistas triunfales, llenas de verdad, de promesa y repletas de compromiso mutuo en favor de su proyecto.

En la tarde el candidato habría recorrido en medio de gritos festivos y muchedumbre participativa que se sumaba cada vez más ruidosamente a sus porras, en un largo andar por las colonias Fraccionamiento Reynosa, y Lampacitos, Loma Blanca y El Círculo, donde se ubican importantes secciones electorales “¡Todo Morena!” gritan donde el candidato es un líder natural, un fenómeno en la política que está plenamente identificado con su pueblo.

Las noticias tergiversadas, pagadas y botts al servicio de un imposible, no hubo necesidad de desmentirlas, la ciudadanía se encargó de aclarar en sus propios círculos y grupos de mensajería telefonica que su candidato, esta inamovible en la pelea y se mantiene en lo alto en todas las encuestas, incluidas las que el candidato panista y su fórmula intentan maquillar para meterse a la competitividad, así solo sea mediáticamente.

Restan solo 17 días para la elección, justas dos semanas de embustes y nuevos ataques de los agoreros del infortunio, tiempo suficiente para remachar y completar los últimos recorridos que pondrán a unos pasos de la victoria electoral al abanderado que ondea la bandera de la Cuarta Transformación que va por la victoria mientras su contrincante, avanza, rápido; a su tercera derrota.

¡De que podemos, podemos!´

CON CHUMA, REYNOSA:

GOBIERNO DE UNIDAD Y PROGRESO

Desde otra perspectiva y en sus visitas a las colonias Lomas del Pedregal, Juárez y Adolfo Ruiz Cortines durante la tarde de este viernes, el candidato del PAN a la presidencia municipal, JESÚS MA. MORENO, CHUMA, invitó a sus residentes a sumarse a la campaña ganadora que garantizará un gobierno de unidad y progreso.

«Lo he dicho antes y lo digo ahora, esta no ha sido una campaña de un candidato, sino que ha sido una campaña de todos los que queremos un cambio verdadero y no simulado, como lo pretenden los de enfrente», dijo CHUMA.

Agregó que «los candidatos del PAN estamos con ustedes, y juntos estamos construyendo la nueva historia de Reynosa; que a partir de nuestra administración será un antes y un después en el progreso de nuestra gran ciudad».

En esas colonias, CHUMA escuchó los retos y demandas que tienen sus residentes y se comprometió a encontrar soluciones efectivas que contribuyan al bienestar de sus familias.

«Aquí en Reynosa, sabemos que lo que vale la pena se gana y no se regala!!!! Y este triunfo nadie nos lo ha regalado, lo hemos obtenido todos, en base a recorrer las colonias de nuestra ciudad todos los días, sin descanso», dijo.

EN MATAMOROS MORENA VA:

CIUDADANOS APOYAN A “LA BORREGA”

De otro lado, en las diversas colonias populares de Matamoros y en las reuniones que ha sostenido con las familias del campo, con el magisterio, con los pescadores, con los comerciantes y empresarios, el candidato por la Coalición “Juntos haremos Historia”, MARIO LÓPEZ “La Borrega” recibe muestras de apoyo para llevarlo al triunfo electoral el próximos 06 de junio.

Lo anterior en virtud de que ha venido realizando una campaña de proselitismo de altura, con propuestas que garantizan que Matamoros continúe por el camino del desarrollo, como lo son: el Metrobús, el parque urbano “Nuevos Héroes”, la glorieta Rigo Tovar, más pavimentación para avenidas principales, continuar con la modernización del alumbrado público, entre otras.

El abanderado de Morena a la Presidencia Municipal ha manifestado en las reuniones que ha sostenido hasta el momento, así como en las visitas domiciliarias en las colonias populares, que es un hombre de trabajo y de compromiso con la gente “nosotros no prometemos lo que no podamos cumplir”.

Y en ese sentido los matamorenses le han manifestado su interés y su compromiso de que el 06 de junio votarán por todos los candidatos de Morena, porque la transformación de Matamoros se ve y se siente al transitar por calles mejor pavimentadas e iluminadas.

Al respecto MARIO LÓPEZ “La Borrega” hace compromisos con los ciudadanos para continuar con un trabajo serio y responsable, que se caracterice por la buena administración de los recursos, aplicándolos en los proyectos que necesita la gente.

El pueblo es sabio; el pueblo no se equivoca y estamos seguros y confiados en que el 6 de junio, darán voto masivo para que Matamoros siga siendo territorio Morena, dijo el abanderado por la coalición “Juntos haremos Historia”.

“UN TAMPICO TRANSPARENTE, SIN

DEUDA PÚBLICA”: OLGA SOSA RUIZ

En Tampico, entre tanto, OLGA SOSA RUIZ dio a conocer que de ser electa presidenta municipal, se pondrá en marcha un plan para recuperar la economía de las y los tampiqueños, que afectada severamente por el cierre de al menos 650 empresas en gran parte debido a los efectos de la pandemia, que ha obligado a bajar la cortina de cientos de pequeños y medianos negocios.

La candidata a presidenta municipal de Tampico, destacó que es importante recuperar el sector formal y esto será a través de créditos municipales que serán otorgados a todos aquellos dueños de negocios que se vieron en la necesidad de parar operaciones por falta de circulante.

OLGA SOSA precisó que debido a este cierre de negocios, son 61 mil personas las que no tienen un empleo y este es un tema al que hay que resolver porque se trata de la economía de la gente, que se ve en la necesidad de trabajar en otros rubros para llevar el sustento a casa con sus familias.

La candidata de la Cuarta Transformación dijo que estas personas hoy desempleadas no están solas y que al llegar al gobierno municipal de Tampico se implementará un plan de recuperación económica y entrega de apoyos para la reapertura de los negocios que cerraron.

A menos de dos semanas de concluir su campaña política, OLGA SOSA ha recibido el apoyo de miles de tampiqueños y tampiqueñas que están convencidos de la necesidad de un cambio en la administración municipal, porque la gente confía en los candidatos de MORENA y el PT, al ser la oportunidad para entregar los destinos de Tampico a una nueva administración con transparencia en el uso de los recursos, que escuche y atienda a toda la ciudadanía, incluso a aquellos que están mas vulnerables por los gobiernos que no han puesto atención a la voz de los desprotegidos.

ENCABEZA RIVAS LIMPIEZA

EN COLONIA BUENAVISTA

En Nuevo Laredo, entre tanto, dejando a un lado las actividades de campaña y con la firme convicción de solidaridad, el candidato a Diputado local por el Distrito I, ENRIQUE RIVAS, acudió a la colonia Buenavista para ayudar a la limpieza de casas y calles después de la tormenta del pasado lunes.

Acompañado del equipo voluntario, RIVAS atendió las peticiones de ayuda de las y los vecinos, entre ellas la de LIVINI ESTRADA MONTALVO, ya que un árbol cayó en su vivienda y afectó las tuberías.

RIVAS manifestó que estas acciones son una muestra de solidaridad que confirma de qué están hechos los neolaredenses y es momento que todos se ayuden entre sí.

“Estamos haciendo diversos recorridos el equipo que me ha acompañado en esta campaña, en esta ocasión hemos suspendido las actividades del proselitismo y nos hemos enfocado en ayudar a la población, a ser solidarios con las solicitudes de vecinos como en este caso con esta vecina que nos pide venir ayudarle con un árbol que cayó prácticamente arriba de su casa y le rompió tuberías”, destacó.

Agregó que gracias al esfuerzo sobrehumano que han hecho las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) se ha logrado restablecer poco a poco los servicios de luz y agua.

En este recorrido la petición más recurrente al candidato fue el levantamiento de árboles, ramas, escombros y basura que dejó la tormenta, por lo cual gestionó de inmediato su solución ante las instancias correspondientes.

YAHLEEL CUMPLE TERCER DÍA

DE APOYO A LOS AFECTADOS

Por cierto, la candidata YAHLEEL ABDALA cumplió su tercera jornada encabezando brigadas de apoyo a las familias neolaredenses afectadas por la tromba del pasado lunes, con las que ha recorrido diversos sectores de la ciudad para atender la mayor cantidad posible de urgencias y necesidades de la población.

Este jueves, YAHLEEL se encontró con el caso de ROSALINDA, una mujer de 86 años cuya vivienda, en la que habita únicamente en compañía de sus hijas, fue afectada por la caída de un enorme árbol durante la tormenta que alcanzó vientos de hasta 150 km/hr dejando a toda la ciudad sin servicios de luz eléctrica y agua.

En sus 86 años de vida, ROSALINDA CRUZ, viuda de MORENO, jamás había visto una tormenta tan furiosa como la del lunes por la noche, al grado de sentir que perdería totalmente su hogar.

Tras la tormenta, la calma llegó en forma de ayuda, con un grupo de voluntarios que encabezaba YAHLEEL ABDALA. “Para nosotras ese momento fue como una bendición», cuenta con emoción.

TRABAJARÁ IMELDA EN MEJORAR

APLICACIÓN DE LA LEY OLIMPIA

Por asociación temática, deje compartirle que IMELDA SANMIGUEL se comprometió a trabajar en el Congreso local el tema de la Policía Cibernética para que pueda atender denuncias y dar seguimiento a delitos de violencia digital contra mujeres y niñas, con base en la Ley Olimpia.

La propuesta la recibió la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito II, en un encuentro que sostuvo con mujeres profesionistas, a la que ellas llamaron “Charla entre Amigas”.

En esta reunión, le expresaron su preocupación, pues aunque la Ley Olimpia fue aprobada en el Estado, su sentir es que no existe una regulación clara respecto a las autoridades que deben aplicarla y darle resolución.

“Voy a prepararme más en este tema para llevar a cabo la comunicación que necesitamos y como mujeres sepamos cuál es el camino correcto para que se proceda, voy a estar en contacto con la Policía Cibernética y me comprometo a trabajar en ello”, manifestó.

IMELDA SANMIGUEL explicó que al ser una ley nueva, se deben generar los marcos normativos a medida que se desarrollen nuevas tecnologías, además de garantizar que no se violen los derechos de los usuarios.

Con la Ley Olimpia se pueden imponer penas de hasta 11 años de cárcel y multas de 86 mil 600 pesos por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada.

MEJOR CALIDAD DE VIDA

A LA RIBEREÑA: ‘MOYO’

¡Ah por cierto!, luego de concluida la sesión en el Congreso del Estado, el candidato del Partido Acción Nacional a Diputado local por el Distrito III, FÉLIX «Moyo» GARCÍA, se trasladó a la Frontera Ribereña en donde continuó su campaña con una serie de actividades.

En este municipio sostuvo reuniones privadas con empresarios, de igual modo tuvo la oportunidad de platicar con ciudadanas y ciudadanos para escuchar de viva voz las necesidades que presentan.

A su vez, el abanderado blanquiazul dio a conocer las propuestas que trae en su campaña, como lo son legislar y gestionar recursos para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de Miguel Alemán y la Gran Frontera Ribereña.

“Moyo» GARCÍA, también destacó que trabajará codo con codo con RAMIRO CORTEZ, candidato a la Presidencia Municipal de Miguel Alemán, con quien sostendrá una estrecha comunicación e interacción para poder bajar los recursos y que se apliquen en las principales necesidades de la ciudadanía, como lo son la salud, la educación y mejores servicios públicos.

GARANTIZA CHUCHO NADER

MÁS OBRA Y BIENESTAR

Al mismo tiempo y al participar en el Tercer Foro Ciudadano «Expresión Tampico» con el tema de Infraestructura Urbana y Servicios Públicos, el candidato del PAN a la Presidencia municipal, CHUCHO NADER expresó que durante los últimos 30 meses de administración se ha llevado a cabo un intenso programa de obra pública y mejoramiento urbano, que ha permitido el rescate de un municipio que por años vivió con grandes rezagos.

El abanderado de Acción Nacional a la alcaldía porteña, resaltó que fortaleciendo las alianzas entre gobierno, ciudadanía y sectores productivos, ha sido posible alcanzar, en poco tiempo, un desarrollo social sustentable que hoy coloca al municipio como referente nacional de seguridad, limpieza, orden y progreso.

«Para elevar la calidad de vida de las familias siempre es importante contar con servicios públicos y obras de calidad; y eso sin duda, es algo que hemos estado haciendo en los últimos dos años y medio de trabajo; por ello me da mucho gusto que hoy nos encontremos aquí, en este nuevo foro para, entre todos, buscar nuevas áreas de oportunidad que podamos fortalecer para que Tampico se siga desarrollando; y tengamos una pronta recuperación económica, después de este periodo de pandemia que tanto nos ha afectado», señaló

CHUCHO NADER, acompañado de su esposa AÍDA FÉRES de NADER y de la candidata a la Diputación local NORA GÓMEZ GONZÁLEZ, sostuvo que durante dos años y medio se ha cambiado la imagen de la ciudad, mediante un programa de obra pública que incluyó la pavimentación de más de 400 calles; la instalación de 15 mil luminarias; el mejoramiento integral de servicios básicos como el aseo urbano y recolección de basura; y generación de nuevos espacios que permitan la integración familiar y colectiva.

UAT EXPONE PROYECTOS

EN CONGRESO NACIONAL

Por último, con la exposición de diversos proyectos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en el Octavo Congreso Nacional de Investigación de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (SOMECTA).

El congreso realizado de manera virtual tuvo como propósito fomentar la vinculación de productos de la investigación científica y tecnológica e innovación agropecuaria a nivel regional y nacional, así como divulgar resultados de investigaciones a la comunidad académica y público en general.

Participaron diferentes instituciones de educación superior del país, y, por parte de la UAT, se presentaron trabajos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán, del Instituto de Ecología Aplicada, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

Entre ellos, el proyecto “Caracterización morfológica de colectas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) de Tamaulipas, México”, del Instituto de Ecología Aplicada, orientado a evaluar la diversidad morfológica de colecciones de frijol, en el cual se describe el diseño de bloques al azar y producción bajo malla sombra, para la caracterización fenotípica de nueve colecciones de frijol de Tamaulipas.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.