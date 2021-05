T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EL TERRATENIENTE ZACATECANO”, MAS EMPINA AL PRESIDENTE…!

X.- ¿PODRÍA EL DR. MONREAL, REFUTAR LO EXPRESADO POR RAMÓN COSSIO DÍAZ Y FRANCISCO BURGOA?

ALGO QUE me parece increíble e incluso inaceptable, es que el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador (con todo respeto), se esté dejando guiar “por el terrateniente zacatecano” Senador y Dr. en Derecho Ricardo Monreal Ávila, porque éste, más que ayudar al mandatario mexicano “más lo está empinando”, no solo por el caso Tamaulipas, en el que “por la obsesión” empedernida de Monreal Ávila, “de afectar al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, por las acusaciones (no probadas hasta el momento) por la FGR, está dejando por los suelos la imagen del mandatario mexicano, quien por su parte, lamentablemente, “no ve o no quiere darse cuenta” del daño político y social que mismo Monreal Ávila, le está causando para el Senador, verse favorecido rumbo al 2024. (Más claro ni el Agua Sr. Presidente).

DIALOGANDO ayer con mi colega Oscar Contreras Nava, coincidimos “en no saber cuál es la razón”, por la que el presidente AMLO, se deja llevar por las ambiciones políticas perversas y personales, que evidentemente, ha venido machacando “el doctor en derecho” Ricardo Monreal Ávila, quien hábilmente viene utilizando al Ejecutivo Federal, seguramente, bajo el argumento de hacer a un lado al Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, por ser el político opositor de más alto riesgo para a ellos, por aparecer como el viable abanderado presidencial de Acción Nacional.

EN ESTE PANORMA, lo lamentable e inconcebible es que el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, haya caído o esté cayendo “en el juego de malabares” que trae entre manos el oportunista y ventajoso Senador Ricardo Monreal Ávila, a quien hay que admirarle, no solo su osadía para mentir, sino también “su truculenta habilidad para engañar” y, conseguir que el Presidente de México, dé crédito a sus apreciaciones, sin darse cuenta el Ejecutivo Federal que, por el tema de la controversia constitucional, interpuesta por los Legisladores de Tamaulipas ante la SCJN, podría no solo quedar mal o en evidencia el Congreso de la Unión, sino también se vería mas dañada la imagen del Presidente López Obrador, eso es lo que se vislumbra a juicio nuestro. Y lo peor es que el Jefe del país, no ha reparado, en la sarta de falacias y mezquinos propósitos que, repito, maneja A SU ANTOJO Y CONVENCIA “el Terrateniente zacatecano”.

MONREAL AVILA, ahora se encuentra ante una terrible ambigüedad política y profesional. Y para ello, habremos de ver si el Senador (terrateniente), tiene el valor profesional de “hacerle frente” a destacados Masters en derecho, sobre la intención del Congreso de México, de obrar por el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, detalle por el cual los abogados constitucionalistas Ex. Ministro en retiro Ramón Cossío Díaz y Francisco Burgoa, ya expusieran públicamente sus puntos de vista sobre el tema, cuyo veredicto, sin lugar a dudas, será ultra-mega-interesante, porque una cosa es que, la Federación-vía Congreso “quiera abusar del poder” y la otra es que “HAYA IGNORANCIA” sobre cómo proceder en el marco del derecho, en torno al desafuero del Gobernante tamaulipeco.

GERARDO PEÑA FLORES, por su calidad de Jefe de la Junta de Coordinación política del Congreso de Tamaulipas, fue claro al señalar que “en Tamaulipas hay, ha habido y seguirá habiendo gobernador” el que dijo, se encuentra en funciones, aludiendo que por esta razón, “no se nombrará un interino”. Precisando el Diputado Peña Flores que, “no están defendiendo a una persona en sí, sino a la soberanía de la entidad tamaulipeca”.

POR ELLO, quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que tendrán que analizar a fondo el caso de la Controversia Constitucional interpuesta por la Legislatura de Tamaulipas, para que se tome la justa determinación jurídica. Y Cada uno de LOS MINISTROS no ceda, respecto a atender recomendaciones, intereses políticos o personales, como pudiera suceder. Porque obrar en tal sentido, eso, naturalmente, podría llevarlos a ser evidenciados y perder el trabajo. Y también perder el prestigio que sería lo peor para los Magistrados.

SIN OLVIDAR que, ya se realiza también una indagatoria sobre cuantos miles de hectáreas tiene en Zacatecas a su nombre y con presta-nombres “el Senador Terrateniente” Ricardo MONREAL ÁVILA, porque hay versiones aun no confirmadas que, su hermano David Monreal, actual candidato a Gobernador por Morena, también puede estar involucrado en este zipizape de la compra de miles de hectáreas en montones millonarios, lo que iremos viendo sobre la marcha y aquí con precisión y oportunidad les estaremos informando. (Continuará).

