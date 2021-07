LETRAS PROHIBIDAS

El “Truco” del PAN

Clemente Zapata M.

¿Operador o figura…?

ahí está la cuestión;

pa’ operar es “carbón”

y lo hace con finura…

Lo que operó lo “ganó”

pero no operó en todo

y aún así le echan lodo

al menos él bien quedó…

Cualquiera que conozca de política/electoral, sabe bien que el nombre de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS puede ser un aliado de lujo, un adversario para temer o un producto relativamente “vendible”.

El todavía Secretario General de Gobierno no es un funcionario del montón. La delicada tarea que realiza y que ha servido para que en términos generales la vida doméstica de la entidad se lleve tranquila, lo demuestra.

Lo dijo el Gobernador de Tamaulipas aquel 25 de junio del presente, en el municipio de Casas: “Lo mismo atiende al empresario más encumbrado que al productor más humilde”.

Como funcionario, cualquiera que ha tenido contacto con él ha recibido respuesta oportuna a sus necesidades y una respuesta favorable en la mayoría de los casos; aunque lo único que no puede dar cuando se le pide alguna gestión son las perlas de la Virgen, porque no son de él.

Es cierto, VERÁSTEGUI OSTOS suena como prospecto a la candidatura del Partido Acción Nacional por la “grande” de Tamaulipas; pero “El Truco” no ha dicho: “esta boca es mía”.

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en sus “mensajes subliminales”, ha mencionado al Secretario General de Gobierno como su ya adversario por la gubernatura; pero “El Truco”, guarda silencio y ni se mueve…

Su secreto, repito, es que ha dado solución a quien se le arrima y ésa es la mejor estrategia electoral que, “sin querer queriendo” se puede hacer desde la trinchera en donde toca chambear.

A ras de piso, “fuera del bullicio y de la falsa sociedad”, es decir entre la gente de campo, entre el ciudadano común, el nombre de CÉSAR VERÁSTEGUI es bien recibido y lo tienen en alta estima, contrario a lo que pregonan y aseguran sus adversarios.

Otra de las cualidades de “El Truco” es su paciencia que, mezclada con su capacidad de análisis y su facilidad para entender la política y operar el aspecto electoral, lo vuelven un cuadro de valía para cualquier partido político, en este caso para Acción Nacional.

El trabajo operativo que CÉSAR VERÁSTEGUI lleva a cabo en su cargo, lo hace en sigilo, alejado de reflectores y, también, sin la búsqueda de aplauso, pues sabe que no es el momento de ello.

Hace unos días, los resultados de algunas encuestas metieron el nombre de CÉSAR VERÁSTEGUI a la lista de prospectos a la gubernatura y lo colocaron en tercer lugar.

Un lugar en donde la mención y el porcentaje que le otorgan es prácticamente “gratis” pues el Secretario General de Gobierno todavía no ha hecho campaña como otros personajes de su propio partido o de partidos distintos al azul que llevan hasta dos años de campaña por la gubernatura.

Como se dice en el argot político/electoral, “El Truco” no se ha movido y sin embargo ya está cosechando simpatías desde aquella mención del 25 de junio.

El proceso electoral 2021-2022 no ha iniciado, aunque en el hándicap electoral varios personajes ya arrancaron en una carrera que es de fondo, en donde la resistencia será uno de los factores preponderantes para obtener el triunfo.

¡No!, claro que VERÁSTEGUI OSTOS no es monedita de oro, tampoco es hermana de la caridad; pero sí es un personaje al que se le debe temer por su capacidad para pensar, operar y dar resultados y cualquiera que se diga político o crea serlo debe tomarlo en cuenta.

En los círculos políticos, en donde verdaderamente se tienen los hilos del poder en Tamaulipas, su nombre aparece en primer lugar en una lista; en los círculos empresariales también, en los círculos magisteriales, obreros y campesinos su nombre suena… pero no ha hecho campaña; el truco de “El Truco” es que no se ha movido.

No se puede ocultar, porque es muy obvio, que CÉSAR VERÁSTEGUI es dueño de una estructura propia que nunca ha estado dormida y que desde antes del 2016 ya operaba.

Se puede decir que esa estructura que tiene “El Truco”, no la tiene ni Obama y eso es lo que vuelve peligroso al Secretario General de Gobierno ante sus adversarios, pero también lo convierte en un “producto electoral” que te pueden comprar…

Dicen que andando la carreta se acomodan las calabazas, sólo que en esta ocasión CÉSAR VERÁSTEGUI es quien maneja la carreta mientras que las calabazas, es decir sus adversarios, se van acomodando… Saque conclusiones… Pendientes…

~~FRONTENISTAS EN CONADE 2021.- La Dirección de Cultura Física y Deportes del gobierno de Nuevo Laredo, que encabeza ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, informó que tres frontenistas locales participan en los Juegos Nacionales CONADE 2021 y son: JOLETTE ZÚÑIGA, en singles; CARLOS MARÍN, en singles y dobles; así como LUIS GABRIEL VILLAFUERTE, en dobles. Los tres juegan en la categoría Juvenil “B”, en el evento que se celebra del 19 al 25 de julio en Saltillo, Coahuila.

~~LA UIF NO TIENE NADA CONTRA JR.- No se puede negar que desde febrero del 2019, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, a la sazón coordinador de delegaciones federales del gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha recibido una brutal campaña mediática, financiada por al menos un Senador y un Diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional; aunque no son los únicos…

En ese sentido, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SANTIAGO NIETO CASTILLO, dejó “helados” a los detractores del también conocido como “El JR”, cuando en una entrevista dijo: “¡No!, nosotros no denunciamos al Delegado de los Programas de Bienestar en el estado de Tamaulipas”; se refería a GÓMEZ LEAL.

Es difícil cerrar los ojos a la realidad y en el término político/electoral la posición de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL dentro del organigrama del Gobierno federal es privilegiada por dos razones: (1) es el operador de Palacio Nacional; es el nexo entre el “pueblo bueno” a quien se debe ayudar y la política social de la Cuarta Transformación y…

(2) El JR es quien tiene el patrón en sus manos. Nombres y apellidos, así como direcciones, de los miles y miles de personas a los que les llega el apoyo mensual por parte del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; es, por decirlo, en términos electorales: el verdadero y único operador de Morena en Tamaulipas… Punto y aparte.

Ahora se sabe que la salida de GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de la coordinación nacional de la política social del presidente LÓPEZ OBRADOR, lejos de debilitarlo fortaleció a “JR” al interior de la cúpula del Gobierno federal, pues su padrino fue enviado de regreso al Senado de la República, para que fuera un contrapeso del senador RICARDO MONREAL ÁVILA.

No hay que perder de vista tres puntos que envuelve el camino del coordinador de delegaciones federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, y son: (1) La UIF no tiene nada contra él, dicho por SANTIAGO NIETO; (2) Su “padrino”, lejos de debilitarse agarró fuerza al regresar al Senado y con el visto bueno presidencial y… (3) su diálogo con el Gobernador electo de Nuevo León, el “fosfo-fosfo” SAMUEL GARCÍA… ahí queda por lo pronto… ¡AyWey!

