DE PRIMERA…… LA DAMA DE A NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

El uso de la mentira y el engaño como estrategia política

Los expulsados del PAN, ahora faltan los del PRI

En política, las mentiras no se cuestionan, sino que se crean para fomentar y reforzar prejuicios.

THE BIG BROTHER BLUE, expulso a los infieles, a los traidores, a los chapuceros, así les llaman a quienes no son conformes con un sistema político que los hace sentir oprimidos o que no les permite hacer voluntades.

Con un numero bastante considerable de personajes, la mayoría conocidos en sus terruños, el PAN estatal tomo la decisión de restar lo que considera fueron deslealtades durante el proceso pasado.

El caso más sonado, sin lugar a dudas ha sido el de la alcaldesa MAKI ORTIZ, quien desdeño a su partido para comprometerse con el futuro de su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ, y es que no hace una madre por un hijo, que hasta en ocasiones lo educa mal, es decir darle todo en bandeja de oro para que no realice el menor esfuerzo y cumplirle sus sueños; en fin, no sabemos si seriamos capaz de hacer lo mismo o más por los pollitos.

Los partidos, todos, sin excepción han sufrido desde que apareció la oposición muchas deslealtades, porque cabe hacer mención que también abusaron del poder y empezaron a dejar a mucha gente en la fila que se cansó y cuando vio otra oportunidad la aprovecho, así que tan mal no están quienes han decidido abandonar lo que consideran un partido que los ha estancado para seguir haciendo las mismas cosas y hacer llegar a otros que sin formarse llegaban y llegaban y llegaban.

Quizá quienes tienen que reconstruirse son los partidos hacia su interior para preponderar la gente de carrera, de permanencia, de lealtad y de amor a la camiseta, pero ante la ausencia de estos atributos como ejemplo quien podría hacer las mismas cosas en reciprocidad.

Reconstruirse para lo que viene en el próximo año va a ser difícil, pero por lo pronto se pueden ir marcando las reglas del juego y todo parece indicar que entre alianzas y lealtades a un solo partido es muy diferente, así que quienes pretendan participar en el próximo proceso electoral tendrán que hacerse una buena introspectiva de cómo ha sido su trayectoria política de lo contrario contaran con el repudio de los tamaulipecos.

La purga que ha empezado el PAN en Tamaulipas es lo mismo que deben hacer otros partidos a fin de generar una mayor credibilidad en los electores que a la postre estarán votando por un nuevo gobernador en Tamaulipas.

Aquí hay dos teorías, una es que los expulsados se vayan a otro partido, que sería lo más seguro, pero la otra es,¡! ¡Quien puede dar credibilidad a alguien que engaña!

Los municipios con mayor número de panistas expulsados son: Nuevo Laredo, con 31; Ciudad Madero, 23; Reynosa, 10; y Llera, con uno.

Los nominados por traidores, son 95 de parte del partido azul

A través de la Comisión Permanente del Consejo Estatal, el PAN analizó y determinó formalizar el inicio de las gestiones para la expulsión de esas 95 personas.

En Matamoros, los nombres de los nominados para la expulsión son; CARLOS DANIEL GONZALEZ RAMOS, LETICIA ACOSTA MENDOZA, MARIO ALBERTO CORTEZ GONZALEZ.

En Reynosa, DELFINO RAMIREZ MAYA, JOSE ANTONIO CHAVEZ HERRERA, JOSE ALFONSO PEÑA RODRIGUEZ, KARLA KARINA GALAVIZ GARCIA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, MARCO ANTONIO MONTALVO HERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO LOPEZ GARCIA, MARIA LUISA TAVARES SALDAÑA, NANCY ESPERANZA RIOS RIVERA, NOEHMI ALEMAN HERNANDEZ, entre otros que están en análisis.

Mientras en Tamaulipas se ocupan los partidos de depurar, así también lo menciono el PRI, que por cierto hubo más fifís que se cambiaron de pañal cuando vieron que no gano el partido azul y ya estaban bien balconeados, pues estos también van a la lista de chapuceros y que ya no formaran parte del tricolor.

Es más en Matamoros hasta hay excandidatos del PRI que le sirvieron de tapete a los excandidatos azules, mismos que van a ser exhibidos en un próximo evento a realizarse en las instalaciones de dicho partido, así lo hicieron saber sus dirigentes.

Más de dos de estos ya cavaron su tumba, es decir ya no tendrán una oportunidad más de participar en una contienda si es que el partido tricolor remonta el vuelo.

El des tapadero de aspirantes para la sucesión de la gubernatura no tiene límites, por un lado el gobernador trae la sartén por el mango y cada semana saca un nuevo perfil, lo bueno es que genera comentarios diversos, pero por el otro lado divide y al final divide y vencerás y en este caso quien será el ganon.

Lo mismo sucede con los morenos, ya nomás falta que AMLO quiera ser gobernador de Tamaulipas y presidente a la misma vez, porque de que le traen unas ganas a este estado ni duda cabe.

Aunque después de ver lo que paso en los últimos días de la elección pasada lo que viene es una película con final casi anunciado.

Y no se usted, pero aunque muchos le apuestan a que el próximo gober es de color marrón, aun caben las dudas, ya que la gran astucia política del gobernador CABEZA DE VACA es muy grandiosa y de que Tamaulipas siga pintadito igual o de diversos colores.

El uso de la mentira y el engaño como estrategia política no es un fenómeno nuevo. La idea de que los políticos mienten ha sido históricamente parte del conocimiento popular, motivo de chistes, portadas de diarios, comentarios de pasillo, etc.

En México, por ejemplo, tiene una larga trayectoria en la instalación del miedo como herramienta para impedir que se lleven a cabo cambios y para generar rechazo a nuevas formas de gobernar. No obstante, desde ya unos años el uso de la mentira como herramienta política a nivel mundial se ha comenzado a alejar bastante del tipo de mentiras al que hasta ahora habíamos estado, de alguna manera, acostumbrados.

La llegada de diversos personajes al poder sobre todo en los dos últimos siglos se instalan como casos más emblemáticos de esta estrategia de la mentira como herramienta política. De esto hay varios ejemplos. ENRIQUE PEÑA NIETO, VICENTE FOX, y ahora ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, tres regímenes diferentes pero engañosos.

En este contexto de falsedades, comienza a aparecer con fuerza el concepto de la “pos verdad”. El 2016, el diccionario de Oxford reconoce este concepto como la palabra del año por el amplio uso que se le estaba dando en el ámbito político.

La pos verdad se define como las circunstancias en que los hechos objetivos son menos influyentes en formar la opinión pública que las emociones y creencias personales (Oxford).

Tal como lo plantea un artículo de The Economista, el problema de la pos verdad es que va más allá de una elite que decide mentir, lo nuevo de este fenómeno es que la verdad tiene una importancia secundaria. En términos fáciles, las mentiras no se cuestionan, sino que se crean para fomentar y reforzar prejuicios.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com