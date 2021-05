El voto herramienta de mexicanos para lograr equilibrio: Marko Cortes

Francisco García Cabeza de Vaca es y seguirá siendo el gobernador del estado de Tamaulipas.

La buena noticia para México es que el 6 de junio Morena va perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ya no podrá modificar la Constitución a capricho.

Con los candidatos del PAN, vamos a ganar para seguir avanzando, vamos avanzar para seguir creciendo y vamos a impedir que nos lleven hacia atrás.

Ciudad Victoria, Tamps., a 8 de mayo de 2021.-La mejor carta de presentación de los candidatos del PAN son sus gobiernos, afirmó su dirigente nacional, Marko Cortes Mendoza, durante un mitin de apoyo de la candidata la presidencia municipal, Pilar Gómez.

“Acción Nacional sí puede presumir que gobierna bien y que gobierna para todos, con resultados que están a la vista”, destacó.

En un ambiente festivo en el que los militantes lanzaban porras ¡se ve y se siente, el PAN está presente!, aseguró que, con los candidatos de Acción Nacional, sin duda, “vamos a ganar para seguir avanzando, vamos avanzar para seguir creciendo y vamos a impedir que nos lleven hacia atrás”.

Cortés Mendoza expresó todo su apoyo a Pilar Gómez para que continúa en el cargo, así como a los candidatos a diputados federales y locales para que triunfen el 6 de junio, porque México está en emergencia y se requieren contrapesos ante un gobierno federal que destruye todo lo que toca.

“Y los gobiernos de Morena no solo destruyen programas y proyectos que son exitosos, también están queriendo destruir las instituciones, un día sí y otro también, desde el gobierno federal se ataca al Instituto Nacional Electoral. Se han atrevido a decir que hay que desaparecerlo, pues qué se creen”, planteó.

En su mensaje a los tamaulipecos, Cortés Mendoza expresó su solidaridad y apoyo al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien, aseguró, es y seguirá siendo el gobernador de la entidad.

Señaló que los morenistas están rompiendo el orden constitucional porque es una atrocidad la ampliación de mandato que le hicieron al presidente del Poder Judicial. La Suprema Corte no pude tomar la manzana envenenada de ampliarle el periodo de mandato a su titular, “porque si hoy le amplían el mandato al titular del Poder Judicial, mañana por qué no al titular del Poder Ejecutivo Federal”.

Estamos, dijo, en una situación de emergencia, por eso es tan importante la elección del 6 de junio, porque la única herramienta que tenemos los mexicanos es nuestro voto, la única manera de hacerle equilibrio y contrapeso es con nuestro voto y la mejor manera de defender la autonomía, la soberanía del estado de Tamaulipas es con su voto.

“Llegó la hora de los valientes, de los que no se dejan, de los que dan la batalla, de los que no se atemorizan, de los que no se acobardan, de los que le entran con todo y si no lo hacemos nosotros entonces quién, si no levantamos la voz nosotros, quién lo hará”, insistió.

Destacó que la corrupción y la incapacidad del gobierno morenisrta están costando vidas por el Covid-19, porque no hicieron las pruebas que recomendó la Organización Mundial de la Salud y, ahora, porque hicieron política con la vacunación.

En entrevista con medios, el presidente del PAN aseguró que en todas las encuestas las mujeres votan por otra opción, porque el gobierno de López Obrador es machista y misógino, por lo que Morena perderá la mayoría que ahora tiene en la Cámara de Diputados.

“En todas las encuestas, por fortuna, ya se marca que Morena va perder la mayoría calificada que actualmente tiene, dicho de otra forma, ya no van a poder modificar la Constitución a capricho y contentillo, y no podrán hacer nombramientos tan importantes como del Presidente del INE con consigan y a capricho. Esa es una gran noticia para México”, precisó.