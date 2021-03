Mi familia, lo que más amo”: Elizabeth Humphrey

*Para sacar adelante una ciudad es necesario trabajar en equipo; sociedad, gobierno e iniciativa privada

Por Diana Alvarado

Tras sostener una plática a través del Facebook Live Tarde de Café, Elizabeth Humphrey Oelmeyer revela el profundo amor que le tiene a su familia, sus hijos “lo que más amo”, mientras que de su esposo dijo “un hombre empresario exitoso a quien admiro mucho”.

Fue una amena charla con quien ha sido presidenta del Sistema DIF Altamira junto con su esposo el ex alcalde Javier Gil Ortiz, y expresó “ha sido una gran responsabilidad estar al frente de un organismo con amplio objetivo humano y sensible, a nuestro personal siempre les dábamos pláticas motivacionales para poder servir a la ciudadanía como se merece: con respeto, sonreír y un apapacho que muchas veces hace falta”.

El dolor más profundo en su vida ha sido la muerte de su padre, pero también abrió su corazón al compartir que fue el divorcio de sus padres un duro golpe “yo vivía en Ciudad Mante, mis padres se divorcian y nos venimos a radicar a Tampico, afortunadamente supimos convivir amistosamente, mis padres supieron llevar una convivencia en familia sobre todo”. “Creo que debemos pensar en el bienestar de nuestros hijos antes de cualquier diferencia entre los padres. La muerte de mi padre me marcó en mi vida, duele sin embargo, soy bendecida por tener a mi familia, mi esposo a quien admiro y amo mucho, es un empresario exitoso, mis hijos es lo que más amo en el mundo”.

Dos mujeres pilares de ejemplo, fortaleza y superación “mi mamá es un gran ejemplo quien a los 55 años se graduó de psicóloga, me enseño que hay que luchar por los sueños y nunca rendirse, mi suegra, Eva de Gil fundadora del Colegio Columba, me tocó trabajar cinco años y es una mujer con una entereza, tiene esa escuela más de 35 años, son mujeres que me han marcado mi vida”.

“La rendición en una mujer no puede ser opción”, expresó al agregar que el deseo de salir adelante y de poder formar parte del crecimiento de una ciudad y el bienestar de su gente, son metas que debe cumplir.

Al hablar de sus hijos, manifestó “mis hijos son aplicados en su escuela, sobresalen en sus estudios. Somos amigos mis hijos y yo pero también hay que dejar marcada la autoridad de padres de familia”.

“Recuerdo cuando estuvimos trabajando en DIF, hicimos una reunión motivacional con todos los integrantes del DIF, e hicimos junto con una asociación altruista el Jardín de Niños del fraccionamiento Paseo Real, todo el personal de DIF Altamira, unas 100 personas y enjarramos, colamos, pintamos y las madres de familia del sector nos llevaban de comer”.

“Así debemos salir adelante, en equipo, gobierno, empresarios para sacar los proyectos así debemos de trabajar, si queremos una mejor ciudad para vivir, todos tenemos que involucrarnos, es muy cómodo quejarse y no hacer nada, pero debemos trabajar en Cultura, Educación y Concientizarnos”, citó.

Elizabeth Humphrey Oelmeyer, ha sido constante en permanecer cerca de los más necesitados para poder subsanar necesidades básicas a través del Bienestar Social y Asistencia Social.