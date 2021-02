Viacrucis cualquier trámite ante el INE

* Larga fila de más de 3 cuadras; algunos tuvieron que pasar la noche afuera de la oficina para alcanzar turno

Largas filas se hacen en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, Distrito 08, ubicadas en la colonia Altavista debido a que ciudadanos sin cita acudieron a la dependencia a hacer trámites de actualización o cambio de domicilio, hecho que generó molestia entre los solicitantes pues refieren que para alcanzar turno algunos tuvieron que pasar la noche en este lugar.

Román Hernández Pérez, uno de los que estaban en la fila crítico la falta de organización que dice priva en esta oficina.

«Estoy aquí desde las cinco de la mañana, hay gente que se quedó a dormir aquí, vengo por mi credencial de elector, me dijeron que tengo que regresar mañana, ya el lunes vine también y no alcancé y hoy me salió peor porque no alcancé, hoy vino más gente».

El ciudadano opina que están muy mal los que dirigen está oficina pues habiendo tanto tiempo los aglomeran.

«El domingo no va a ser la votación entonces para qué nos quieren aquí a todos haciendo bola».

Señala que dejen dar la la cita y atender y no hacerlos dar varios vueltas.

El último de la fila en ese momento, Jose de Jesús Ramírez González dijo que hasta tuvo que pedir permiso en su trabajo para tramitar su cambio de domicilio pues anda solicitando empleo y le piden ese documento, sin embargo al ver lo largo de la fila no creyó tener esperanza en lograr su cometido.

«No saque cita pero me dijeron que sí podía, aunque de tanta gente no sé si alcance pero esperaré a ver si se me hace, pedí permiso para faltar en el trabajo».

