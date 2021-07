Empezar con el pie derecho.

Tiempo y espacio.

El senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se puso eufórico porque en un evento le gritaron “¡Gobernador, gobernador!”. Se le veía más que feliz.

Pero, más tarde, dijo que en caso de que él no sea el próximo mandatario tamaulipeco, no aceptaría un cargo público en el futuro gabinete estatal –que todo apunta emanará de Morena-, pues hay quienes lo candidatean para ser Secretario de Salud, de no ser el elegido.

Claro que AMÉRICO tiene todo el derecho de ir aclarando las cosas desde ahorita, pues agregó que de no ser gobernador, continuará trabajando desde otras trincheras.

Y aquí surge una pregunta: ¿Quiénes, de las y los que ahora se mencionan como aspirantes a la candidatura de Morena, aceptarían trabajar para quien finalmente sea el nuevo Gobernador…?

No olvidemos que varios de ellos ocupan puestos importantes a nivel federal, o repetirán como legisladores, por lo que seguramente lo pensarían mucho si recibiesen esa invitación.

Pero mejor no adelantemos las cosas, pues eso del futurismo siempre le quita el sueño y la tranquilidad a quienes les gusta andar escudriñando cuestiones político-electorales.

Ahí tiene usted el caso de quien sería el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado y, por ende, presidente de la JUCOPO, todavía en manos del panista GERARDO PEÑA FLORES.

Al respecto, el diputado local electo, JOSÉ BRAÑA MOJICA aclaró que aún no se han puesto de acuerdo para elegir a quien ocupará dicho cargo legislativo.

Remember que Morena será mayoría en el Congreso y el mismo PEPE BRAÑA, junto con ARMANDO ZERTUCHE, son los dos favoritos para hacerse cargo de la JUCOPO.

Volviendo con GERARDO PEÑA, se le sigue mencionando mucho como uno de los prospectos para la candidatura del PAN, junto con CÉSAR VERÁSTEGUI y el alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH.

Sin embargo, hay quienes afirman que si en estos momentos se tendría que elegir al abanderado panista, CHUCHO NADER sería el elegido. Las encuestas lo apapachan muchísimo.

Mientras que en el PRI, simpatizantes de las bromas ya están incluyendo a su propio dirigente, EDGAR MELHEM SALINAS como uno de los prospectos a la candidatura estatal, junto con RAMIRO RAMOS SALINAS y ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Es simple broma, ya que todo apunta a que MELHEM se verá presionado a dejar la dirigencia priista y se enfocará en su nueva encomienda como diputado local; pluri, por cierto.

A nivel nacional, las cúpulas de los partidos PAN y PRI –además del PRD-, ven con buenos ojos la megalianza en Tamaulipas. Pero aquí, sus dirigentes prefieren mejor adoptar poses altaneras para enviar el mensaje de que solitos pueden.

En fin, allá ellos…

En Ciudad Victoria, el alcalde electo LALO GATTÁS dijo que tiene todas las intenciones de empezar con el pie derecho su administración municipal y afirmó que le dará prioridad a los programas de recolección de basura, alumbrado público y bacheo.

Dijo que gobernará escuchando en todo momento a las y los victorenses y que la ciudadanía verá un cambio inmediato y positivo en la capital tamaulipeca.

GATTÁS afirmó que, desde el primer día de su gobierno, se brindarán servicios de calidad.

