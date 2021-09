T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡EMPIEZA A BROTAR LA RIQUEZA DE MAKI ORTIZ…!

X.-ESPERO QUE DIPUTADOS DE LA LXV LEGISLATURA LE DEN SEGUIMIENTO A MI DENUNCIA: EDNA RIVERA

LA DIPUTADA Local Edna Rivera López, entrevistada (telefónicamente anoche) expresó tajante y sin cortapisas que, “espero que los Diputados de la LXV Legislatura, “le den seguimiento a la denuncia” que presenté ante la Fiscalía Anti-corrupción en contra de la alcaldesa de Reynosa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, para que, (se investigue y esclarezca) el faltante de los 176 millones de pesos, no justificados en la cuenta pública de su Gobierno (correspondiente al año 2018) y, la Presidente Municipal, como responsable del Ayuntamiento “rinda cuentas claras” al pueblo de Reynosa, porque esa es su obligación.

ACLARÓ la aun Diputada de Morena Rivera López que, “veremos si mi denuncia sigue su curso o se queda estancada”, porque recuerden que, (no todas las personas que portan chaleco guinda son honestos). Y en ese marco, (palabras más palabras menos) la legisladora de Morena destacó la importancia de que, “no se deje a la deriva la cuenta pública 2018 que la alcaldesa Maki Ortiz, hasta la fecha no ha aclarado y en esto, creo que la Fiscalía Anti-corrupción del Estado, deberá “poner las cartas sobre la mesa”, porque los 176 millones no justificados por Maki, (como egresados hacia algún rubro), es dinero del pueblo y como dinero de las familia de Reynosa, la doctora por su calidad de primera autoridad, deberá decir (o establecer) que destino le dio a ese monto millonario.

REZA EL ADAGIO que, “lo que no descubre el agua los descubre el tiempo”. Y qué bueno que, “legisladores, como Edna Rivera López, hayan tenido el gran valor moral y la osadía para denunciar esta clase de atrocidades financieras, como en las que se encuentra seriamente involucrada la aun alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, quien para su fortuna, (su sucesor será su hijo) Carlos Peña Ortiz, a quien veremos sí, en el marco de justicia (o de la ley) éste solicita que su antecesora que, (es su madre) con todo respeto le haga entrega de cuentas claras y no inconclusas, cuyo detalle, sin lugar a dudas, llevará al joven edil electo a verse cuestionado, precisamente, por la irregularidades en la que, (se presume) está inodada progenitora.

EN EL MISMO sentido, los Diputados de Morena de la LXV Legislatura que habrán de iniciar actividades a partir del día primero de octubre, veremos si estos, así como soslayan que obrarán con rectitud, además de tenacidad y perseverancia, (para hacer cumplir la ley), veremos también si tendrán, “las agallas” de actuar en consecuencia contra la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Ortiz Domínguez y no porque esta sea la madre del Presidente Municipal Carlos Peña, (se vayan a quedar mudos), porque si esto llega a suceder, entonces, recordaremos que la aun Diputada de Morena Edna Rivera López, tiene mucha razón, al decir y sostener que, “no todas las personas, (en este caso Diputados) que portan chaleco guinda son honestos”.

ES MENESTER de toda persona, (ciudadano o funcionario) dar cabal cumplimiento a lo que debe hacerse en el marco de justicia. Y por ello, será de suma importancia, ver la postura que sobre este importante particular estarán asumiendo los integrantes del cabildo de Reynosa que presidirá el alcalde Carlos Peña Ortiz y, observar el actuar de los Diputados de Morena a los que en su momentos, habremos de abordar para que, expongan sus puntos de vista sobre los faltantes millonarios que, “les estará heredando la actual administración municipal de Reynosa 2018-2021”. Y más importante me parecerá conocer, el proceder de quienes, se han venido manejando, “como paladines de la honestidad”.

POR LO ANTERIOR, les diré finalmente que, “la denuncia expuesta por la Diputada Edna Rivera López ante la Fiscalía Anti-corrupción, será (un parte-aguas) para que, se obre en consecuencia (es decir en el marco legal) contra la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Ortiz Domínguez, cuya respetable dama, repito y reitero, (está obligada) a comparecer ante la Fiscalía Anti corrupción, así como ante la LXV Legislatura (de Mayoría Morena que, en breve inician) para que, (haga saber), como ya lo dije, cuál fue el destino que le dio, a (los desparecidos o no justificados 176 millones de pesos de la cuenta pública 2018). Y eso no parará ahí, por la razón de que, la Administración Municipal de Reynosa, tiene pendiente también (la cuenta Pública 2019), en la que se habla de un faltante superior a los 600 millones de pesos, cuya información el área de Transparencia, la deberá dar a conocer, para nosotros, darle seguimiento a (los actos irregulares o de presunta corrupción), ejercidos por el Gobierno Municipal de Reynosa (2018-2021) y a eso, la Doctora Ortiz Domínguez, deberá dar cuenta con toda claridad, porque es su obligación y es la responsable, tal como lo sostuvo en la charla anoche con quien esto escribe la Diputada de Morena Edna Rivera López.

Y CON ELLO, empezar a ver como IRÁ BROTANDO “LA RIQUEZA DE MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

SIN OLVIDAR, el relevante tema del porque la alcaldesa Dra. Maki Ortiz, (tiene tiempo de andar amparada), cuya noticia también es de suma relevancia y trascendencia. Pero de esto ya hablaremos, porque eso, al menos por el momento “Es Punto y Aparte”, como dice uno de mis colegas.

