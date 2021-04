Empleados del psiquiátrico piden ser vacunados; están en riesgo

* Se desligan de trifulca registrada en días pasados en la UAT

María de Jesús Cortez

Al señalar que sus superiores les piden que tengan paciencia y esperen la fecha para ser vacunados contra el Coronavirus, trabajadores del hospital Psiquiátrico llaman a las autoridades a ser tomados en cuenta ya pues dicen que están en riesgo de contagio.

Y es que a decir de Leonardo Echavarría, tras la trifulca que se armó en días pasados en la UAT porque no los vacunaron, el director del nosocomio, Alejandro Cruz Rosas habló con ellos (los trabajadores) quienes fueron citados en la UAT y no fueron inmunizados pese a que esperaron hasta las seis de la tarde y les expuso la situación.

El informante reconoció que están conscientes de que iban a dar prioridad a los adultos mayores y que si sobraban dosis pasarían ellos pero no fue así y lo entienden.

Leonardo Echavarría, acompañado de representantes sindicales dice que saben cómo es el procedimiento pero hacen ver que desde hace más de un año están en riesgo de contagiarse de Coronavirus a diferencia de representantes de otros sectores y pidieron que se haga caso a su derecho de inmunizarlos.

“La preocupación es porque hoy comenzaron con maestros, nosotros no hemos recibido ni siquiera la primera dosis y él nos ha dicho que se ha comunicado a Ciudad Victoria directamente con la Secretaría de Salud y nos pide esperar no nos da una fecha, vamos a ser un poco más pacientes a esperar la instrucción”, comentó.

Hicieron referencia a que a más de un año de pandemia en ese nosocomio se registró un brote de COVID-19 en el que 32 trabajadores de la salud resultaron contagiados y hubo dos fallecidos.

Por ello, expresaron que ayer acudieron 80 de 120 empleados que faltan por vacunar, pero aclararon que ellos no participaron en la reyerta registrada en el acceso a la UAT.

“Personal del Hospital Psiquiátrico comenzamos a llegar a partir de las 9 de la mañana cuando ustedes llegaron, la mayoría de los compañeros se habían retirado, ayer fuimos como 80, nosotros guardamos siempre el orden hacia un costado haciendo una fila, del otro lado personal de PEMEX lo que se suscitó afuera fue ajeno a nosotros no fue personal del Hospital Psiquiátrico, por ahí luego hay confusión somos instituciones diferentes”.

Revelaron que la Secretaría Federal de Bienestar Social sí los convocó a que acudieran a inmunizarse y esperaron más de 5 horas antes de que les dijeran que no habría vacunación y quienes se quedaron fue por decisión propia ya que les dijeron que si después de las 6 de la tarde no llegaban adultos mayores se procedería a inmunizarlos; sin embargo, al continuar el arribo de abuelitos ya no se les aplicó la vacuna.