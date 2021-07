Factor entre dos

Empresas productivas del Estado se posicionan

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Como le veníamos comentando estimado lector, el gobierno federal viene fuerte con el tema de los energéticos; posterior a los ingresos extraordinarios por las ventas del petróleo que llegan a las arcas públicas, ahora pretende llevar ese beneficio como país productor, al tema de la reducción en el precio del gas a los ciudadanos.

En el marco de la competencia económica, el gobierno federal anuncia la creación de la empresa “Gas Bienestar” la cual estará ofreciendo el hidrocarburo a precios más accesibles, que como lo ofrecen actualmente las gaseras.

Una de las razones del nacimiento de esta nueva compañía mexicana, obedece a los altos precios que se dan en el mercado nacional, donde los concesionarios según menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, obtienen altas ganancias muy por encima de la inflación, por lo que considera injustificable el aumento.

“No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, mencionó el mandatario.

El punto de partida para la distribución, iniciará en la Cd. De México, en donde se encuentran los precios más caros del gas en el país, en un plazo aproximado de tres meses, y de manera posterior se estará llegando al resto del país.

Esta medida, tratará de echar en cintura a los distribuidores, quienes dan los precios altos de manera unilateral, sin que hasta estas fechas nadie les pusiera un alto. ¿Qué? ¿quieren la libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay”, señaló el mandatario ante esta situación.

Sin duda, esta estrategia beneficiará en su economía a la población ya que las gaseras si quieren vender su producto, tendrán que ofrecerlo a un precio más accesible para los consumidores.

Curiosamente, son las empresas estatales las que han mantenido unos precios mas bajos y están dando la cara por los consumidores, siendo contrario a lo que se prometió ante la incursión de la iniciativa privada en la reforma energetica.

La reducción del precio de los hidrocarburos y las tarifas en consumo eléctrico, brillan por su ausencia, y se da un gradual encarecimiento de parte de los privados.

A medida que transcurre el sexenio del presidente, ante el impulso a las empresas productivas del Estado como Pemex, y CFE, que mantienen una presencia importante, el modelo neoliberal va quedando diluido, y se posiciona un modelo de economía mixta, en donde el Estado y las empresas privadas hacen una mancuerna en la prestación de servicios, siendo el mejor escenario como lo estamos apreciando.

Querido lector, tenga un excelente día.

Contacto: factorentredos@hotmail.com