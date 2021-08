            < En 2021, “políticos pobres, serán pobres políticos”

PRESENCIA

1.- Ser gobernador es el sueño acariciado por muchos políticos, pese a que los costos de una campaña son altos, en el caso de Tamaulipas el actual Jefe del Ejecutivo, Francisco García Cabeza de Vaca gastó 9 millones 618 mil 981 pesos con 92 centavos en 2016, pero a Baltazar Hinojosa le salió cara su participación, de acuerdo a la autoridad electoral, ejerció 32 millones 17 mil 882 pesos, tirados a la basura por los resultados que todos conocen.

En tiempos, cuando el único partido que ganaba era el PRI, el mandatario en el poder financiaba a su sucesor del mismo partido, y cuando este no era su amigo, entonces apoyaba al de otra corriente partidista diferente, lo cual irremediablemente lo convertía en su amigo y había cumplimiento de la regla no escrita de cuidarle la espalda al antecesor.

Pero nuestro tema son los costos financieros de una campaña a gobernador que prácticamente dejan sin oportunidad a los partidos pequeños o en desgracia, y que tienen que echar mano de candidatos que cuenten con el suficiente capital financiero para lanzarse a la aventura.

En la elección de 2016 que es la que revisaremos, después de FGCV y Baltazar que ejercieron el 9.3 % y 30.97 % respectivamente del tope aprobado; el tercero en egresos fue Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, quien ejerció un presupuesto de seis millones 647 mil 460 pesos; el 5º lugar fue Jorge Valdez por el PRD con 5 millones 803 mil 426 pesos; el 5o lugar lo ocupó Armando Vera del PRD con un millón 890 mil 343 pesos; el 6º con Abdiés Pineda del PES se dio el gusto de ejercer un millón 545 mil 354 pesos; el 7º fue El Guasón Héctor Martín Garza González, quien conservadoramente aplicó a su campaña un millón 493 mil 835 pesos y el último, en 8º lugar, Francisco Chavira que como candidato independiente inyectó 529 mil 924 pesos, que es 0.51 del tope.

Baltazar que fue el que más gastó, ya lo señalamos líneas arriba, aplicó el 30.97 del tope fijado para los gastos de campaña; FGCV el 8.3 % del tope, Gustavo 6.43 %; Valdez el 5.61 y de ahí para abajo no llegaron ni al 2 % del tope presupuestal aprobado por el IETAM en su momento.

También hubo aportaciones externas para estos candidatos, pero son simbólicas, la más alta fue para Baltazar Hinojos que ascendió a 339 mil 872 pesos; en segundo lugar para Gustavo de MC de $137 mil 966 pesos y la tercera en monto de 115 mil 441 asignada a Francisco García Cabeza de Vaca, por citar las tres más importantes.

La cuestión es que la política en ese nivel (cuando se busca la gubernatura) no es para candidatos pobres; pero también nos deja el mensaje que no por invertir mucho (caso de Baltazar) se asegura un triunfo, en otras palabras, el dinero es fundamental en una campaña a gobernador, pero ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre.

Para la contienda de 2021, hasta ahora el único que aspira a repetir y que está a la vista, es El Guasón; tendrá otro millón y medio de pesos disponible para el 2021, o quizá un poco más, o como muchos de sus compañeros de partido que van a jugar con la bendición del Mesías, con el motor de propulsión que todas las mañanas toma vuelo desde Palacio Nacional.

Este viernes Ramiro Ramos del PRI tendrá una conferencia de prensa, en la que seguramente confirmará sus pretensiones de ser candidato, él fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y sabe que los votos logrados por Hinojosa Ochoa le redituarán al abanderado Tricolor en este 2021 una buena suma, porque aunque perdió la elección, obtuvo una votación decorosa que hoy se convertirá en recursos para la promoción del candidato. Pero Morena no está en esa condición, porque el Guasón tuvo una captación de sufragios muy baja; obviamente el PAN también estará en ventaja financiera por los números logrados por el actual gobernador.

Así está el panorama, y hoy más vigente que nunca, la frase del profesor Carlos Hank González, “Un político pobre, es un pobre político”.

2.- En esta entrega recepción del Ayuntamiento de Victoria y que incluye a la COMAPA, organismo municipal, se da un dato curioso. Resulta que los dos personajes que más han tenido participación a lo largo de la historia administrativa del organismo operador de agua potable y drenaje, son Eliseo García y Gustavo Rivera, el actual gerente ha recibido dos veces la administración de manos de Eliseo y este último en una ocasión, y este último la estará recibiendo en septiembre próximo siendo el titular Gustavo.

Ambos conocen la historia de la deuda de la COMAPA, que data de hace varios trienios y que seguramente a uno y otro les tocó recibir (con deuda) en diferentes épocas, porque no hay de otra.

Son deudas institucionales, no personales, donde los alcaldes y los gerentes del organismo en cuestión, no tienen capacidad para decidir si la aceptan o no. No se trata de que si quieres, viene en el paquete de privilegios y obligaciones, y hay que asumirlo tal cual.

El tema es interesante en virtud de las declaraciones difundidas por el aparato de comunicación del alcalde electo, Eduardo Gattás, en las que se refiere al adeudo del Cabildo con la CFE por consumos de energía de la COMAPA, una postura con la que dejó en claro “que su Administración Municipal no asumirá el adeudo si fue generado en el trienio gobernado por el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti y la presidenta sustituta Pilar Gómez”. ¿Y si fue generado por anteriores gestiones, entonces si lo va a pagar? Es pregunta.

Al alcalde electo le urge un asesor, de preferencia abogado, para que le explique sus derechos y obligaciones ineludibles. La campaña ya terminó, está a punto de iniciar la entrega recepción.

A lo que sí tiene derecho el señor Gattás es a informarse, como él mismo lo da a conocer en el referido boletín y luego comunicarlo a los ciudadanos. Su servidora recuerda cuando Manuel Cavazos Lerma recibió deuda del gobierno que le antecedió, el de Américo Villarreal Guerra. El tesorero de MCL convocó a una conferencia de prensa y ahí informó las condiciones en que recibió, cuánto de deuda, como la iba a pagar y en cuanto tiempo, y jamás volvió a ser tema de declaración, porque fue lo suficientemente claro para que no quedaran dudas, no tuvo el síndrome del Alka-Seltser mañanero, es decir de repetir y repetir.

Desde hace varios trienios el tema de esa deuda no ha sido tocado por los alcaldes, al parecer todos se han limitado a pagar lo que les corresponde y quizá abonar algo a la deuda, misma que la ha seguido arrastrando el Ayuntamiento, quizá Xicoténcatl González no hizo esos pagos, no lo sabemos, pero lo que ha trascendido es que a Pilar Gómez le dejó problemas financieros por doquier.

Ahí queda el tema sobre la mesa.

3.- “Trabajo social y políticas públicas en tiempos de la COVID-19” es el interesante tema que la Casa de Estudios de Tamaulipas y la U. Chilena llevaron a cabo en fortalecimiento de sus programas académicos en el contexto de la pandemia, con el valor agregado de la pertinencia por el escenario mundial que sobrellevamos.

En ese marco de circunstancias el rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, tuvo a su cargo un video-mensaje en el que felicitó a la comunidad académica y estudiantil por tener la oportunidad de acceder a estas experiencias impartidas por especialistas, en este caso, por la Dra. María Antonieta Urquieta Álvarez, Directora Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, quien además preside la Asociación Chilena para la Enseñanza del Trabajo Social Universitario.

El evento se desarrolló este jueves a través de Microsoft Teams, y fue de gran interés debido a la oportunidad de los temas, y representó un esfuerzo de la Universidad en materia de actualización, y fortalecimiento de programas educativos, en el contexto de la pandemia.