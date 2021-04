Opinión pública

En campaña, los “ricos” son del PAN

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para no utilizar palabras que pudieran ofender a los candidatos por las diputaciones federales, solo diremos que son tristes y desangeladas, que no “levantan” el ánimo del electorado.

A doce días de iniciar jornada proselitista, haga usted de cuenta que no existen candidatos en Tamaulipas, pese a que son 74 los que aspiran a “sacrificarse” por su pueblo.

No quieren soltar lana, o al menos no reportan y lo hacen bajo la mesa. El “rico” de las contienda es el PAN, el que regala algunos “recuerditos” y no pocos “recuerdotes”. Los demás no traen ni para invitar agua bebible.

Pero no solo es la falta de lana o por miedo a los fiscalizadores del INE, sino que programaron muy pocos eventos, como si estuvieran “ganados” de calle antes de la jornada.

Para darnos una idea de la pobreza de esa caterva, reportaron que organizarán dos mil 402 eventos en los dos meses de campaña, pero ya cancelaron 235 ¿por qué? No lo dicen pero debe ser por falta de espectadores.

Del total que programaron, le dijeron al Instituto que mil 855 serían públicos y 547 privados.

Ya se “mojaron el dedo” para financiar 121 actividades onerosas, o sea de paga, y les quedan 139 cuando faltan 48 días de campaña.

Van a salir mal. Si en 12 días (información al 15 de abril) ya cancelaron 235 actividades, les faltan mil 283 entre todos ¿cuántas más suspenderán?.

Por el tamaño de lo que programaron, se ve que el mayor miedo a perder es el de Oscar Almaraz Smer, V distrito Victoria, dado que esperaba realizar 107 actividades pero ya canceló 18 y ha cumplido con siete.

Es el mayor número previsto por los aspirantes de todos los partidos, que seguro espera realizar en Victoria porque al resto de los municipios dicen que no tiene permiso de entrar.

El que debe pensar que es “pan comido” o los fiscalizadores del INE le pelan los dientes, es Vicente Verástegui Ostos, del VI con cabecera en El Mante.

Reportó una programación de 12 actividades, de las que ya hizo seis en 12 días ¿de ese tamaño es la confianza?. Recuérdese que la intención del sufragio no le favorece ahí al PAN.

Si le echamos una “ojeada” a lo del billete, los millonarios son los de Acción Nacional. El partido ya soltó a cada uno 380 mil varos en calidad de mientras.

En documentos del INE, los azules se distinguen de los demás por la plata que ya tienen lista y de lo cual han reportado cero gastos. Al menos es lo que mandaron a los auditores.

La lana para los pupilos de Movimiento Ciudadano son 77 mil del águila, que al parecer nunca verán ni en efectivo ni en chequera porque les descontaron 62 mil de promociones que les vendió el CEN. De ese tamaño trabajan Dante Delgado Ranauro y Gustavo Cárdenas.

Los del PES y PRD son los mas jodidos económicamente. Apenas 50 mil devaluados por cabeza.

Por su parte la gente del PRI tiene en chequera cien mil pesotes con cero reportes de gastos ¿es todo lo que les van a mandar?. No les alcanza ni para propinas.

Bueno, del PAN hay distritos que recibieron más “papela” que otros ¿los más difíciles o porque los interesados le pusieron de su lana? como Rosa María González Azcárraga, del VIII de Tampico con 407 mil devaluados; 418 mil Joaquín “La Quinita” Hernández Correa, y 430 mil para Mónica González García, de Matamoros.

Hay cosas que dan risa como esa de que el candidato del PRD por el V distrito, Victoria, Baudel Avalos Saldierna, ha reportado ingresos por un pesito y cero egresos ¿usted le cree?.

Sigifredo Peña López abandera al PRI en el sexto distrito. Comunicó que ingresó 138 mil y gastó ya 38 mil. Le quedan cien para los restantes 48 días ¿qué podrá hacer con esa lana? A menos que consiga financiamiento privado.

Desangeladas decíamos ¿por falta de recursos?, pero no tanto porque no les lleguen sino por miedo al Instituto a que los multe por gastar mucho. Bajo la mesa le meten lana, sobre todo los panistas.

Tienen un tope promedio de un millón 600 mil, y falta la dispersión para gasolina y la “operación almuerzo” del día de las elecciones.

Ahora que, si hablamos de lana que sale de la bolsa de los “suspirantes” ¿quién le gusta que sea el más suelto? Hablamos de los candidatos a diputados federales.

Presuntamente a Blanca Leticia Gutiérrez Garza, del II de Reynosa, por el PAN, los simpatizantes le depositaron 50 mil del águila, y otro tanto a Mónica González, pero ellas no sacaron quinto de su bolsa.

En lo personal, según el INE por los reportes que ha recibido, solo dos candidatos cuerudos han soltado de su cartera: Rosa María González con 24 mil, y Lacio González, de Movimiento Ciudadano en Madero, con cinco mil 500, aparte de 47 mil de sus cuatachos.

Faltan 51 días para las elecciones y, a ese ritmo, no van a levantar el ánimo del electorado. De por sí el abstencionismo está latente con eso de la pandemia del virus.

Sesión del IETAM en jueves en que trató sendos juicios sancionadores en contra de Armando Martínez Manríquez, candidato en Altamira, y Jorge Luis González Rosales, de Aldama, el primero por distraer lana pública en el proselitismo, y el segundo por actos anticipados de campaña.

Muy al estilo del IETAM resultaron “inocentes palomitas” ¿usted cree?. Han gastado miles.