EN EL PAN LA CABALLADA ESTA FAMELICA.

CONCLAVE DE MORENA; ZERTUCHE A LA JUCOPO.

En el PAN la caballada esta demasiada para lograr mantenerse en el gobierno.

CESAR VERASTEGUI EL TRUCO, GERARDO PEÑA FLORES Y JESUS NADER, son los que aspiran hasta el momento, al gobierno de Tamaulipas en el 2022

Pero de esos tres la caballada está muy famélica para hacerle frente al partido en el poder federal de Morena, que cuenta con muchos candidatos tantos como en romería en miércoles de ceniza.

Pero regresamos con los candidatos del albiazul, CESAR VERASTEGUI EL TRUCO, actual secretario general de gobierno, muy conocido en el sur de la entidad donde él y sus hermanos tienen desde hace años su coto de poder mediante la presión y amenazas, y en la zona norte no es muy conocido y de muy bajo perfil que al verlo en la calle no lo reconocería la mayor parte de las gentes. Ha sido un gran operador político en las elecciones y no tiene la simpatía de mucha gente donde ha operado.

GERARDO PEÑA FLORES, con gran presencia, buena prensa, no pudo ganar en su propio distrito en Reynosa donde ha mantenido su presencia, pero con el fierro CABESCISTA sufrió su derrota al no ganar por mayoría, pero se mantiene por la vía plurinominal.

CHUCHO NADER, tiene buena presencia en su tierra natal, todos los medios lo conocen en el sur de la entidad por su buena labor al frente del municipio jaibo, pero necesita darse una vuelta en la frontera y en especial en Reynosa para placearse y calarse.

La terna de aspirantes azules tiene el grave problema que el primer jefe panista en Tamaulipas, CABEZA DE VACA, se está inclinando por el secretario de gobierno y tiene su plan b con el diputado local y futuro diputado federal a partir del 1º de octubre y finalmente con el alcalde jaibo JESUS NADER, pero este último tiene el apoyo del comité ejecutivo nacional del PAN para ser el candidato al gobierno de Tamaulipas.

Por el lado de Morena son tantos que algunos sobran, pero todos andan moviéndose por todo el territorio Tamaulipeco, los que tiene chamba hacen lo que deben hacer por el momento, potencializar en la mente el nombre de Morena y esperar la decisión final que algunos dicen puede ser en diciembre o inicio de enero del 2022.

Entre los aspirantes de morena que buscan la candidatura al gobierno estatal, senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZLEZ VALDERREMA, director de RTC, JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, delegado federal de quien se dice estarán en la gran final.

Hay que agregarle al resto para que no hay resentimiento, ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, ERASMO GONZALEZ HECTOR GARZA GONZALEZ, ELGUASON, FELIPE GARZA NARVAEZ que ni en las encuestas aparece más lo que se acumulen por el lado de las mujeres en caso que toque a una dama.

Por el lado de los tricolores están puestísimos RAMIRO RAMOS, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, y hasta OSCAR LUEBBERT, se anotó pero que el PRI vaya solo sin alianza.

Lo del ex alcalde de Reynosa puede ser una jugada ya que este se ha visto coqueteando con aspirantes de morena.

En otro orden de ideas, todos los caminos van rumbo a Tampico al informe legislativo del diputado federal ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, del mérito Madero, que hoy viernes se convertirá en un conclave morenista, con la esperada presencia del líder nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, así como los alcaldes y diputados locales electos.

Por cierto, este mismo día se da por hecho quedara resuelto el tema pendiente de la Junta de Coordinación Político del congreso local a favor del DR ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien tiene de los 18 diputados 13 a favor que han firmado un documento que aceptan que el diputado de Reynosa sea el próximo líder del congreso.

En Mante, el director de RTC, RODOLFO GONZLEZ VALDERRAMA, refrendo su deseo de transformar nuestro Tamaulipas y devolver la esperanza a los tamaulipeco, es los lo que nos motiva a seguir trabajando y dar lo mejor en beneficio del pueblo, señalo.

En otro tema, por segunda ocasión y también por un voto de diferencia, Morena y sus aliados perdieron la votación y se desechó en definitiva la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras del congreso, para discutir la ley federal de Revocación de mandato y otros dos ordenamientos.

Con esto Morena pierde por nocaut lograr que haya la reunión extraordinaria y gana la oposición PAN PRI PRD la pelea.

Hoy se suscitó un hecho histórico en la vida sindical de México al rechazar los trabajadores de la planta automotriz general motor, en Silao Guanajuato, rechazar continuar con el contrato colectivo de trabajo con la CTM y hacer un contrato colectivo libre con dirigente aceptado por el 55 por ciento de los trabajadores.

Este hecho garantiza que los trabajadores ya no serán cautivos de los sindicatos de contratos corporativos y mediante la votación libre y secreto tener sus propios dirigentes.

Con estos se librarán de los caciques que por años han estado al frente de los sindicatos, y esto sucede al rato se quitaran a lideres explotadores como en los que tiene Reynosa en el sindicato de maquiladoras del explotador cacique ALBERTO CUOTAS LARA y otros de su misma calaña.

