EN EL SECTOR SUR DE MATAMOROS, LAS FAMILIAS ESTÁN YA, CON EL PVEM

*.-Más de 200 personas, reciben a Tomás Gloria, en Colonia «Ampliación Santa María».

*.-«Seré su mejor aliado en el Congreso de la Unión», les dice a sus simpatizantes.

Por: JUVENTINO LOO

Matamoros, Tam.-El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 03 Tomás Gloria Requena y Víctor Barrientos a la Alcaldía por Matamoros se dieron cita en la Colonia Ampliación Santa María ante más de doscientas personas que esperaban con gran entusiasmo a los candidatos del Partido Verde Ecologista de México PVEM, así como la líder del partido Karina Ensignia Morales.

El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 03 Tomás Gloria Requena les manifestó a los colonos que será el mejor aliado que puedan tener en él Congreso de la Unión y defender lo que por derecho les corresponde, pero además empeño su palabra, de qué nunca más estarán en el olvido, «vengo a pedirles que me dejen trabajar para ustedes, yo seré su empleado porqué siendo yo Diputado Federal gracias a su voto esté próximo 6 de Junio ustedes mandan» manifestó.

Por su parte el candidato a la Alcaldía por Matamoros Víctor Barrientos agradeció a todas las familias presentes, el qué lo estén apoyando para que sea sú próximo presidente municipal de Matamoros y agrego; » A mí no me verán en las alturas con un espectacular, a mí siempre me verán de la mano de mí gente, para qué juntos lograr la victoria y cambiar los destinos de Matamoros.

Cabe mencionar que en está fiesta de la democracia en la colonia Ampliación Santa María fué organizada por los Periodistas Jaime Sosa y Yadira Herrera que durante su quehacer periodístico han podido realizar una labor altruista con las personas que creen en ellos como medios de comunicación.