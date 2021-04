PUNTO DE VISTA….!

Por Guadalupe E. González

EN MORENA, “LE APOSTARON MAS AL NEGOCIO QUE A LA DEMOCRACIA”….!

X.-“MORENOS TRAICIONADOS, LES COBRARÁN LA FACTURA”.!

X.-“LA DEMOCRACIA, HA SIDO UN CERO A LA IZQUIERDA”……!

MORENA, ya dejó en claro que, “no es, ni será la esperanza de México”, convirtiéndose lamentablemente “en más de lo mismo” porque a los actores directivos, encabezados a nivel nacional por Mario Delegado Carrillo y (tras bambalinas), por el Senador Ricardo Monreal Ávila, “le apostaron más el negocio que a la democracia”, por “la serie de imposiciones de candidaturas”, a cambio de sumas millonarias, que a la vista de todo mundo ejercieron sin vergüenza alguna, detalle que, “ha indignado y decepcionado”, no solo a los aspirantes a la alcaldía de Reynosa y de otros municipios, como ciudad Madero, Victoria y Nuevo Laredo, sino también a las familias proletarias de los pueblos del estado y el país, las que pensaron que “Morena sería la opción de cambio político y beneficio para la gente pobre, pero esa posibilidad, “ha sido una vil falacia o mentira”.

LA IMPOSICIÓN de Carlos Víctor Peña Ortiz, es lo más aberrante que, de última hora ha sucedido en las filas de Morena y por ende, la asignación del hijo de Maki Ortiz Domínguez, “es la prueba irrefutable del alto grado de corrupción” generado al interior del Partido creado por el Presidente AMLO. Y anunciado por éste “como el partido de la esperanza de las familias humildes de todo México”, pero lamentablemente, en la realidad, “MORENA, ha resultado ser la mejor opción y oferta política” para los corruptos que por años operaron en la filas del PRI y ahora, “operan al amparo de MORENA”. E incluso, muchos de estos corruptos políticos, también se encuentran incrustados en el Gobierno de la 4-T. Esto no lo decimos nosotros, los hechos así lo muestran.

MADERO, DESTINADO A PERDER LA ALCALDIA Y DIPUTACIÓN FEDERAL

OTROS DE los escaños Morenos destinados a perder o “morder el polvo”, para la siguiente ronda electoral del 6 de junio, son la Presidencia Municipal de ciudad Madero y la Diputación Federal de Madero-Altamira. Porque el alcalde “convirtió el Ayuntamiento en un negocio familiar”, porque este edil “presunto huachicolero”, aprovecho el poder político, para darle trabajo a hermanos, ahijados, primos y demás parentela, aparte de los cuatachos y amigos que han sido favorecidos por este sujeto de baja caterva moral.

PERO ESO NO es todo, porque el Diputado Federal de Morena ex prisita Erasmo González Robledo, “por su temor a perder la elección del 6 de junio”, porque al pueblo ya no lo pueden engañar, “pidió y obtuvo la oportunidad para la reelección federal”, pero además solicitó se le asignara “la candidatura plurinominal, porque lógicamente Erasmo, sabe que “ya no le volverán a dar el voto”, porque este irresponsable sujeto, jamás volvió con la gente, a las que les hizo muchas promesas y aun es fecha de que, no las cumplido y “no descarta que le pueden cobrar la factura”.

PETROLEROS DE MADERO, VOTARÁN CONTRA DE ERASMO GONZÁLEZ

OTRO DETALLE que afecta “al finito diputado” Erasmo González Robledo, es que, los trabajadores petroleros lo repudian, porque aducen que Erasmo, “de mala leche”, perjudicó a los trabajadores transitorios al dejárseles sin chamba, amafiado con Esdras Romero Vega, e incluso también afectó, a trabajadores de planta, a los que, “les volvió ojo de hormiga”, las bases para sus familiares”, todo porque él, junto a Edras, “hicieron jugosos negocios” que nadie olvida y por eso Erasmo “tiene el temor de perder la citada posición legislativa y perder también el fuero político”.

HOY GERARDO PEÑA, EN RUEDA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

HOY LUNES a las 9 horas de la mañana, en conocido restaurante, ubicado por boulevard Morelos, frente a la puerta 3 de Pemex, aquí en Reynosa, Gerardo Peña Flores candidato a Diputado Federal por el PAN en el IX Distrito, ofrece una conferencia con los diversos medios de comunicación, donde dará pormenores de importancia de su campaña político electoral, la que por cierto, inició anteanoche en la colonia Balcones de Alcalá con mucho éxito, por el gran respaldo político recibido de parte de las familias de Reynosa.

TOMÁS GLORIA, CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL HOY EN RÍO BRAVO

EN RÍO BRAVO, también esta mañana, quien sostendrá una conferencia de prensa con los medios, es el ex alcalde de San Fernando, Tamaulipas, hoy abanderado del Partido Verde Ecologista de México, que va en coalición con Morena y el PT a la Diputación Federal por el III Distrito, en cuya conferencia, el Candidato Tomás Gloria Requena, dará amplia cuenta sobre las actividades de su tarea proselitista, labor que será intensa y porque este Distrito, es el más grande o extenso de todo el estado.

RIGO CAMRILLO, VA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RÍO BRAVO

AHÍ MISMO en Río Bravo, quienes se alistan con ganas para dar la gran batalla electoral el 6 de junio, bajo las siglas del Movimiento Ciudadano, son el joven empresario Rigo Camarillo para la Presidencia Municipal, Daniel Palmillas Moreira para Diputado Local y el Ing. Claudio Medina Salazar para Diputado Federal en el III Distrito, así es que esta tercia “del partido Naranja”, ya, cuadran su estructura con el fin de intensificar la campañas electorales, que ya se encuentran en marcha.

NO OLVIDEMOS que, Rigo Camarillo, junto a su esposa Yesenia Rivera, se ha distinguido en este municipio, por ser un empresario que, “siempre aporta su granito de arena” a al causas nobles y justas y por este motivo, en el Partido Movimiento Ciudadano, se le consideró “COMO LA MEJOR CARTA” para ir por la Presidencia Municipal.

EN RÍO BRAVO ALFREDO CANTÚ E ISNELIA TREVIÑO, VAN CON TODO

DE IGUAL manera en el PRI Río Bravo, el joven Alfredo Cantú Cuéllar e Isnelia Treviño, que van por la Presidencia Municipal y la Diputación Local, respetivamente, también se alistan con todo, para emprender intensa labor de proselitismo en todos los rincones el municipio, para ser candidatos y representantes populares, “cercanos a la gente”, porque ambos Alfredo e Isnelia, así lo han expresado y saben que, “tienen un gran compromiso” en esta actividad electoral, la que, sin lugar a dudas, “será una contienda bastante interesante”, porque el PRI en este municipio, “quiere recuperar la Presidencia Municipal y por ello, redoblarán el trabajo proselitista en las colonias y ejidos para dar cuenta de los buenos deseos que tienen para la gente de todos los estratos sociales, pero más en favor de las que menos tienen.

EN VICTORIA LALO GATTÁS, CON SÓLIDOS PREPARATIVOS DE CAMPAÑA

A QUIEN EN ciudad Victoria, “ya muchos, no pierden de vista” es al candidato de Morena a la Presidencia Municipal Lalo Gattás, porque este “ha venido levantando gran ámpula” hasta en los más estrechos rincones de la capital tamaulipeca, donde la grey guinda, sabe que tendrán que redoblar esfuerzos y lo harán para intentar llevar a Lalo Gattás, a la alcaldía de la cueruda capital Victoria.

EN ALDAMA EL DR. ALEJANDRO GARCÍA, VISITA HOY LA ZONA RURAL

Y QUIEN hoy lunes, desde muy tempana hora estará visitando la zona rural del municipio de Aldama es el candidato del PAN a la Presidencia Municipal Dr. Alejandro García Barrientos, quien por su experiencia y calidad y en el servicio público, ya instrumenta una ardua e intensa campaña electoral, “por ser el candidato del pueblo”, como ya se le conoce en su querida comunidad aldámense al connotado médico, destacando el prospecto político de esta ciudad, por ser un hombre sencillo y afable y quien desde “las trincheras donde ha tenido la oportunidad de servir”, ha sabido responder con atingencia y perseverancia a las familias de todos los sectores populares de esta pujante comunidad.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general

[email protected]