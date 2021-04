T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

EN NADA AFECTA AL PAN QUE MAKI SE VAYA: CACHORRO

X.-LO QUE IMPORTA, “ES TENER CANDIDATOS QUE CONOCEN LA LEALTAD”…..!

X.-EL 6 DE JUNIO VAMOS A GANAR DIPUTACIONES Y LA ALCALDÍA DE REYNOSA

DE MANERA tajante, certera y sin cortapisas, el líder estatal del PAN Luis René “el Cachorro” Cantú Galván, señaló que, “para nada afecta al PAN” que se vaya o se quede la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, porque dijo “unos van y otros vienen”, apuntando que varios que fueron panistas, ahorita son candidatos en otros partidos, los que obviamente, se dan a conocer en las filas de nuestro partido, haciendo una carrera en Acción Nacional y “luego vuelan a otra parte”, pero en fin ese es el criterio de ellos.

LUEGO precisó el dirigente albiazul del Estado que en Acción Nacional, “se necesita lealtad” y no solo lealtad a un partido o grupo político, sino lealtad a uno mismo y poder reflejar esto a la ciudadanía, la que, naturalmente, está ávida de que existan compromisos y se cumplan y de que exista gente comprometida con la población por igual y, realmente sepamos y sepamos bien que, “la lealtad es propia y esa se hace en casa”. Eso aquí lo que hemos venido inculcando. Y por ello, quiero decirles que en el PAN, tenemos un grupo de candidatos y candidatas leales al partido, a los valores y convicciones de Acción Nacional.

POR ESTE motivo, “El Cachorro” Luis René Cantú Galván, puntualizó enfático que, por tener en nuestro partido personas que conocen la lealtad y la respetan, no tengo la menor duda que habremos de salir triunfantes en la elección del próximo 6 de junio, para “ganar todas las diputaciones locales y la federal e incluso la alcaldía” de Reynosa, Tamaulipas.

ASÍ ES QUE, por el dicho del Presidente del PAN en Tamaulipas Luis René Cantú Galván, queda muy claro que, “ni hace falta el que se va, ni estorba el que se queda”, apuntando que, en Acción Nacional “las puertas están abiertas” para todos aquellos que tengan interés de servir, pero nadie puede o debe quedarse, sino es su deseo, porque dijo que, en la filas panistas, “hay gente sensata, cauta y metódica”, pero además con criterio, grandes valores y principios, detalle por el que, “los que van, pues que se vayan”, porque eso al final es lo que menos importa, porque al PAN, llegan nuevos valores para realmente trabajar y servir a los pueblos de Tamaulipas y México.

QUIERO DECIRLES que, ante este panorama político, por la elección que tenemos en puerta, “es cuando más empiezan a permear las traiciones”, detalle por el cual me parece acertado lo que sin cortapisas, expresara el Presidente del PAN en Tamaulipas Luis René “el Cachorro” Cantú Galván, porque este joven político, con clara madurez, señala que, en nada afecta que MAKI, se vaya o no del escenario político panista, porque con marcada precisión aduce con toda razón que, “hay nuevas caras o nuevos valores” que, por obviedad, son de vital importancia, para actuar y sustituir los espacios vacantes.

Y SI LA ALCALDESA Dra. Maki Ortiz Domínguez, se va del PAN, eso que ella hace, “no llega, ni a amenaza de riesgo político”, porque en primer lugar, por el mal trabajo que ha hecho en los dos últimos años de su gobierno aquí en Reynosa, esto está muy claro, dado el abandono que priva en las diversas colonias de la ciudad y, “eso más que ayudar al Partido Acción Nacional, más lo perjudica”, porque Maki, lejos de haber seguido haciendo un eficaz trabajo de bienestar social para bien de la población se inclinó malévolamente, “por saquear las arcas del municipio”, los hechos así se plasman, por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas pendientes en la Auditoria Superior del Estado

LA TRAICIÓN es mala consejera y eso fue lo que hizo la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, al lanzar al partido MORENA como candidato a alcalde a su consentido “el Makito, el hijo de mami”, para a través de éste, intentar seguir teniendo el pueblo bajo su poder y dominio, lo que será difícil para esta nueva elección del 6 de junio, porque doña Maki, aunque ella, aun piense tener al pueblo de su lado, la realidad es que, las familias de Reynosa en su mayor parte, están inconformes e indignadas con la Presidente municipal, por tener la ciudad en el más cruel de los abandonos.

Y SI LA DOCTORA, no ha entendido o bien no admite o reconoce que su situación política ya no es la misma que antes tuvo, cuando la gente realmente la quería y se lanzaba en su favor y de su lado para apoyarla, hoy por la forma ruin y truculenta, por su mal actuar hacía la gente pobre, principalmente, eso ha generado que MAKI, haya caído de la gracia de la ciudadanía que votaba por ella.

Y POR ESO AHORA, será difícil que le otorguen el voto a su hijo Carlitos “el Makito” Peña Ortiz, joven que, CON DINERO DEL PUEBLO DE REYNOSA, YA HACE CAMPAÑA ELECTORAL, para a través de MORENA, su madre LA DRA. MAKI ORTIZ, “siga AMASANDO MAS DIENRO” de lo que ha logrado hasta el momento y por eso, “esta mujer busca desesperada” seguir teniendo el poder político a través del Ayuntamiento de Reynosa, aunque sea tras el trono, y por eso decidió usar “al hijo de Mami” como candidato a alcalde. Pero el pueblo de Reynosa ya ha despertado. Y no Será fácil QUE MAKI LOS VUELVA A ENGAÑAR. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

