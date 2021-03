En Nuevo Laredo debemos aprovechar las oportunidades: Yahleel Abdala

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- Para lograr que Nuevo Laredo avance aún más, sus habitantes deben estar unidos, verse como una familia y buscar un objetivo común de bienestar familiar y progreso para la ciudad, declaró Yahleel Abdala Carmona.

“Arrieros somos y en el camino andamos, y esta vida es una rueda de la fortuna, por lo que debemos aprovechar las oportunidades para hacer las cosas bien, porque esa rueda avanza”, expresó la diputada local con licencia.

Yahleel Abdala dijo que lo importante es brindar ayuda, sin importar que estés arriba o abajo en esa “rueda de la fortuna”.

“En toda mi trayectoria me he encontrado con gente buena, a la que apoyamos y no les hemos fallado; a quien al final del día quiero seguirlos viendo de frente a los ojos, sin nada de qué avergonzarme y con la conciencia tranquila”, añadió.

Por esa razón, Yahleel Abdala habló de trabajar en equipo directamente con la comunidad y principalmente con la gente que vive en Nuevo Laredo.

“Cuando he tenido la oportunidad, he apoyado con lo que está a mi alcance y lo seguiré haciendo, pero me queda claro que para eso necesito a mi lado a quienes aquí vivimos”, mencionó.