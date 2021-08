SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-EN PLENO RECORRIDO POR TAMAULIPAS ASPIRANTES DE LA 4T

Se dio a conocer del informe de labores que rendirá el alcalde maderense ADRIAN OSEGUERA KERNION el día 3 de septiembre.

Sin embargo, la coordinación de comunicación social no ha dado señales de vida en ese tema y pocos saben del asunto.

ADRIAN OSEGUERA quien aspira a la nominación por la candidatura a gobernador del estado de Tamaulipas por el partido MORENA, es quien cierra su administración con la aprobación de los maderenses, destacando diversos logros como el aumento de infraestructura vial y el rescate del sistema lagunario.

PERO ALGO PASA en el equipo de comunicación social que no le ha dado el ancho al alcalde citadino que solamente lo conocen en aquellos lares de su municipio. Se conoce que el alcalde señaló que durante la Solemne Sesión de Cabildo se informará sobre las obras realizadas durante el último año de administración, en el ejercicio de una administración transparente y de finanzas sanas, pero insisto el área de comunicación social le ha quedado grande el saco y el sillón o no conoce en realidad mas allá del proyecto del edil de ciudad Madero.

FELIPE GARZA VISITA LA ZONA NORTE TAMAULIPECA

EL tres veces ex diputado local, ex sub secretario de gobierno y ex delegado federal en varias dependencias además de ex funcionario de la UAT, visitará este miércoles el municipio de Matamoros y en jueves estará en Rio Bravo y Reynosa respectivamente sosteniendo encuentros con compañeros, amigos, simpatizantes y ciudadanos que quieren escucharlo como uno de los mas fuertes aspirantes a la nominación por la candidatura a la gubernatura del estado por MORENA.

FELIPE GARZA NARVAEZ, es un elemento de la política histórica de Tamaulipas y tiene en su haber una rica trayectoria política y en el servicio de la administración pública por lo que no hay duda que de ser el abanderado de MORENA se echaría a cuestas el triunfo no solo por el discurso sino por el trabajo social y propuesta que desarrollaría.

FORTALECE SNTE REGRESO SEGURO A LAS ESCUELAS: ALFONSO CEPEDA

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizó a partir de este lunes 9 de agosto, la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, en la que representantes sindicales de todo el país y en este caso de Tamaulipas, efectuarán recorridos, plantel por plantel, para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades municipal, estatal o federal las necesidades de infraestructura y servicios (principalmente de agua potable), indispensables para el retorno ordenado, seguro y cuidadoso, dijo RIGOBERTO GUEVARA.

“Ante una pandemia que ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares, tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo”, como lo ha manifestado el Mtro. ALFONSO CEPEDA SALAS.

“Llegó el momento de un regreso responsable y realista”, como lo dijo nuestro dirigente nacional quien en reunión con los Órganos Nacionales de Gobierno del SNTE y los secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país, celebrada este fin de semana, aprobó por unanimidad contribuir a que, en el regreso a clases presenciales, “las escuelas sean espacios seguros, más seguros incluso que muchos otros que hoy permanecen abiertos”.

El SNTE decidió “respaldar la iniciativa del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para volver a las aulas con orden y responsabilidad, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, para reemprender su tarea educativa y contribuir, como siempre, al desarrollo de la nación”, como lo ha dijo nuestro líder del SNTE nacional.

De seguir en el confinamiento, los daños serían enormes para los alumnos, pues no sólo está en juego su formación y desarrollo educativo, también su salud y estabilidad emocional y mental”, como lo señaló el líder nacional.

Y EN NUEVO LAREDO APOYAN CON DESCUENTO EN EL PREDIAL

EL ALCALDE ARTURO SANMIGUEL y El Cabildo aprobó por unanimidad este viernes, el ‘Programa de Descuento en los Recargos del Impuesto Predial’, en los meses de agosto y septiembre, para ampliar el apoyo a la economía de las y los neolaredenses afectada por la pandemia.

Lo anterior fue expuesto por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en la Nonagésima Octava Sesión Ordinaria Privada de Cabildo, por lo que el presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú dijo es un beneficio para la población y el gobierno.

«Con la responsabilidad del Cabildo, se aprobó el día de hoy el descuento del 100 por ciento en los recargos del Impuesto Predial, para los meses de agosto y septiembre, hemos visto los resultados, por un lado, beneficiar a la ciudadanía porque estamos viviendo una situación difícil, por otro lado se han incrementado los ingresos al gobierno municipal», destacó el alcalde. El programa entra en vigor a partir de este viernes, y ya se aplica en el saldo de los contribuyentes en cualquiera de los módulos de pago del Impuesto Predial.

EL ALCALDE dejó en claro el compromiso que el gobierno municipal tiene con la ciudadanía, brindarles todo el apoyo que se pueda, más aún en medio de una pandemia que afecta a nivel mundial la economía de las ciudades.

LOS DEL PRI EN MATAMOROS

EN EL PRI, aún se mueven y uno de los comités que siguen vivos es el de Matamoros con el dirigente local HECTOR SILVA SANTOS que le inyecta ánimo, entusiasmo y fortaleza con los dirigentes de sectores y organizaciones que se mantienen vivos a nivel local pues a nivel estatal han muerto fatalmente.

Es el ejemplo de IRMA AZUCENA CASTILLO, dirigente local del MT, Movimiento territorial y ex candidata a diputada local que se reunió en dias pasados con la finalidad de seguir fortaleciendo los cuadros políticos que tiene el movimiento a su cargo como una de las organizaciones PRIÍSTAS que quedan vivas.

Pues en el caso de la CNOP, es un desastre que ha tenido en manos de PEDRO LUIS CORONADO quien también perdió la elección a la presidencia municipal por distraído y no ser incluyente, sin duda le falló su estrategia y ahora está pagando las consecuencias además de que denigro a los medios de comunicación como si no los necesitara.

MANUEL MUÑOZ RUMBO A TULA EN SU PRIMER GIRA

MIENTRAS QUE EN lo que corresponde al partido Verde, MANUEL MUÑOZ CANO se alza con la dirigencia del partido en mención como presidente del comité estatal y quien ya dice hará alianza política con el partido del trabajo.

De muchos es conocido que el partido verde, PT y Morena han estado maniobrando para aliarse políticamente, pero eso no les cae muy bien a los MORENOS pues dicen que el PT y Verde se cuelgan del partido guinda.

ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ, futuro regidor en la capital del estado ya se reunió con MANUEL MUÑOZ donde seguramente empezarán a surgir acuerdos.

Solo habrá que saber que sucede en MORENA donde son mas de 14 aspirantes a la nominación por la gubernatura del estado.

Y EN SU PRIMER PEREGRINAR por Tamaulipas, MANUEL MUÑOZ se trasladó a un municipio icono de la entidad como Tula, Tamaulipas donde se reunió con simpatizantes, correligionarios del partido verde para reiterar el compromiso político como partido de cara al 2022.

MANUEL MUÑOZ recordemos ha sido funcionario público y ha demostrado su sentir tamaulipeco por muchos años en diferentes trincheras, hoy por hoy lo hace al frente de la dirigencia del partido verde.

SAN FERNANDO TRAE EFERVESENCIA

POR CIERTO, en San Fernando no hay que perder de vista al doctor MARCO ANTONIO SALDAÑA quien es el dirigente del grupo mexicanos con AMLO quien hace mancuerna con el maestro jubilado JESUS MENDEZ LOPEZ, dirigente del FAT, Frente Amplio de Tamaulipas en lo que está por venir.

ASPIRA GERARDO PRIEGO A DIRIGIR EL PAN NACIONAL

EN EL PAN NACIONAL surge la probable unidad en torno a la elección de dirigentes nacionales en próximas fechas a favor del ex diputado GERARDO PRIEGO TAPIA, oriundo de Tabasco y quien lleva una propuesta formal de llegar a la dirigencia nacional del partido acción nacional que esta en crisis con la dirección de MARKO CORTES como titular del comité ejecutivo nacional.

GERARDO PRIEGO TAPIA ha sido integrante del comité nacional del PAN asi como diputado local y diputado federal además de un eterno aspirante a la nominación por la gubernatura del estado de Tabasco, ex dirigente estatal del partido en el estado de Campeche asi como consejero nacional y estatal de su partido igual un critico dentro de las filas del blanquiazul con muchas posibilidades de arribar a la dirigencia nacional del PAN en la elección allá por el mes de octubre.

Y quien suena mucho que repite en la posición de secretario de ayuntamiento de Reynosa es el Licenciado JOSE LUIS MARQUEZ que ha venido manejando bien las cosas al frente de la importante área del republicano ayuntamiento.

JOSE LUIS MARQUEZ fue anteriormente coordinador jurídico de la COMAPA de Reynosa y de ahí brincó a la dirección jurídica para después sustituir al panista ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ que se mantuvo alineado a los vientos de cambio.

RESPONDE DIPTUADA ADRIANA LOZANO

Mientras que en lo que corresponde a la labor de diputados federales sobresale ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ, personaje que además de saber del tema hacendario ha manteniendo una gestión social desde su oficina de enlace ciudadano en forma permanente y una vez reelecta por un periodo mas ya en la segunda parte del gobierno de la transformación.

Dijo que junto al presidente LOPEZ OBRADOR se seguirá construyendo puentes y enlaces para seguir avanzando como nación.

ADRIANA LOZANO ha sabido sortear diversas condiciones que se han observado en la gestión como legisladora y siempre ha estado al pendiente de los trabajos de gestión que su equipo de trabajo realiza en Matamoros sede del IV distrito electoral por el que recibió el voto de confianza de la ciudadanía.

Y NO PODIA FALLAR

EL MERCENARIO político FRANCISCO CHAVIRA ahora anduvo en Reynosa y se le antojo señalar que le entraran gente nueva que no se queden con las ganas de participar que el conoce el estado y que quiere ser, para que es la pregunta un sujeto como estos quiere andar alzando la mano de aspirar a una nominación para gobernador sino es seguramente para negociar, la verdad nadie le cree a este señor que se burla de sus simpatizantes y luego a cambio un arreglo personal bota y renuncia a sus supuestos principios democráticos, que lo adquiera el que no lo conoce, pero el que ya lo conoce no quiere volver a saber nada de el y sino pal baile vamos.

Ahora ya le salió otro contrincante como MANUEL MUÑOZ CANO como dirigente del Partido Verde, este si es de tomarse en serio pues su trayectoria habla de eso, de seriedad no de un personaje como el CHAVIRA que da flojera escucharle sus discursos ya quemados, agotados y claudicados en su afán de ganarse a un elector que ya lo conoció como la hizo bien y bonito con los vientos de cambio.

Por cierto ya se escucha su relevo en RUTA 5 como secretario general y ese cambio vendrá de muy arriba porque este señor lo que menos tiene es estar identificado con la 4T.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Con la familia del abogado CARLOS ALEXANDRO CORONA GARCIA, acaecido este inicio de semana, nuestra solidaridad y abrazo fraternal a sus familiares asi como al gremio de abogados en el municipio de Reynosa.

CORONA GARCIA se desempeñó como catedrático en la UMAN Reynosa; funcionario de la PGJE y del poder judicial donde se destacó por varios años como juez.

FALLECE MARIA ELENA CHAPA, con amplia trayectoria política y en el servicio público oriunda de Nuevo León, nació en 1944 en Doctor González Nuevo León.

Miembro del PRI donde entre 1988 y el año 2000, fue diputada federal, senadora, diputada local al congreso de Nuevo León y presidenta ejecutiva del instituto estatal de las mujeres en Nuevo León; presidenta del congreso nacional por el cambio en el PRI.

Falleció a los 77 años de cáncer.

ASI MISMO, felicito este 7 de agosto a mi hermano JORGE ARTURO VIVIAN PERALTA por su cumpleaños; DORA MORALEZ, JUAN MANUEL MURILLO HINOJOSA Y MARCO ANTONIO REYES MUÑOZ.

COMO ESTE 8 de agosto recuerdo en su primer aniversario luctuoso al amigo DON JESUS MARTINEZ RAMIREZ su amistad que siempre lo distinguió. Hago espacio aprovecho y felicito a RODOLFO VIVIAN L., LUIS GARCIA TORRES, FRANCISCO LOPEZ, RAMIRO CHAPA, VICTOR SAENZ, JORGE RENE GUAJARDO MALDONADO, CHRISTIAN GARCIA, ROBERTO ROBLES, HERBEY RAMOS RAMOS, DAVID CONTRERAS MENDOZA, EDGAR SIFUENTES Y SILVINA HERRERA.

Asi Como este 9 de agosto a RAYMUNDO RANGEL MORALES, KARLA CASTILLO, LUIS ANGEL ROMERO Y PATRICIA GARCIA.

También felicito este 10 de agosto a RAMON GONZALEZ CEPEDA, MARCO ANTONIO GARZA ACOSTA, BENITO SAENZ BARELLA, CARLOS ALEXANDER VAZQUEZ ENRIQUEZ, ROCIO CANTU, ANGEL ZAVALA. ALEJANDRO ARJONA, ALIBER LOPEZ LOPEZ, CARLOS CHAPA GARCIA, ULISES CHAVEZ MEDRANO, JAVIER AREVALO, JAFET ALVARADO Y LORENZO CERVANTES.

Y NOS VEREMOS.