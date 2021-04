EN REYNOSA, MORENA TIENE CANDIDATO DELINCUENTE

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Mako hace campaña acompañado de su amparo para evitar ser detenido.

Tampico, el segundo municipio más seguro de México, lo que no es casual.

A Nuevo Laredo llegó “Honestidad Sin Excusa”, de la Fiscalía Anticorrupción.

En Matamoros, «La Borre» gasta millones en la compra de lujosas unidades motrices, para hacer campaña.

La ampliación del periodo al presidente de la Corte, nomás no va a pasar: es el ejercicio de la reelección presidencial.

Reynosa, la ciudad más importante de Tamaulipas, tiene muchos problemas. Y entre ellos, el que hoy sobresale, es tener un candidato a la presidencia municipal delincuente. Me refiero al candidato de MORENA, Carlos Víctor Peña Ortiz “Mako”, quien, entre otras chuladas, tiene denuncias por la forma tan desaseada en que su mami se robó la candidatura. Se dan muchas versiones de dicho hurto, pero ninguna está realmente comprobada, pero de que la Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa emanada del PAN se agandalló la candidatura para el orgullo de su nepotismo, se la agandalló, dejando en el camino a morenistas de siempre, como Giovani Barrios Moreno y Marcelo Olán Mendoza, pero eso es lo de menos, porque si a la alcaldesa no le importó poner a su hijito de candidato, sin tener ningún antecedente político en MORENA, menos le va a importar pisotear la dignidad y derechos, quienes al paso del tiempo se han ganado el derecho a exigir que la candidatura les pertenezca.

Pero para Maki eso es lo de menos. Total, una violación más, una violación menos, no representa nada, cundo la alcaldesa es la campeona de las violaciones: lo mismo despide a los empleados municipales por no apoyar a su hijo ni compartir en sus redes sociales las actividades proselitistas del mozalbete; igual, a Maki no le importa tener aprobadas sus cuentas públicas por flagrantes violaciones a los procedimientos y un uso irregular de los dineros del pueblo de Reynosa, igual que lo ha venido haciendo con la administración municipal: quiere heredarla al orgullo de su nepotismo, como si el Ayuntamiento fuera patrimonio de ella y de su familia.

¿Y los ciudadanos? Es lo que a Maki menos le importa. ¿Se acuerda cuando la alcaldesa propuso un alza a los impuestos municipales, importándole un pepino la situación tan difícil que viven los reynosenses? Pues sí. A Maki le importa tener recursos para usarlos en su beneficio y en el de su familia y poder llevarlos a sus cuentas bancarias al otro lado de la frontera. Y lo demás, no tiene la menor importancia. Si en Reynosa, en estos últimos cinco años el Gobierno de Tamaulipas no hubiera metido las manos, la ciudad estaría mucho peor de lo que está hoy.

El caso es que Carlitos, o “Makito” como le llama cariñosamente la raza -ajá- anda haciendo campaña con un amparo en la bolsa, derivado de la denuncia en su contra, señalada en la Carpeta de Investigación CP/0017/2021, donde por cierto mañana jueves 22 de abril, a las 13:00, se llevará a cabo la audiencia inicial de esta acusación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en donde, Makito tendrá que estar presente con amparo en mano, no vaya a ser la de malas y en ese momento MORENA se quede sin candidato a la presidencia municipal.

Y queda claro que Carlos Víctor Peña Ortiz, quien por cierto tiene otras cuatro actas de nacimiento, con diferentes nombres, claro, deberá estar presente en dicha audiencia para que responda por esas “vergonzosas” acusaciones en su contra y ver si sale librado de esta denuncia penal. Y no extraña que, si Mako tiene una mamá cleptómana y un papá tratante de blancas, sea lógico entender que en su ADN el mozalbete, entre otras características, trae elementos delincuenciales que tarde o temprano afloraran. ¿Y los elementos de mitomanía? De ellos hablaremos después.

Pero por lo pronto valdría la pena investigar cuanto le invirtió Makito Peña en vehículos blindados para su campaña, hasta ahora todavía, y de donde salió el recurso, porque el personaje hace gala de lujo y prepotencia cuando va a informarle a su mami sobre como va el proselitismo a la sede de la presidencia municipal -se dice el war room de la campaña de Makito-, para que ella le entregue la presidencia municipal el próximo 30 de septiembre. ¿Se imagina? Yo no, francamente no. Esta se parece a la estrategia de las juanitas, cuando los hombres ponían de candidatas a diputadas a mujeres -para brincar sin problemas la equidad de género- y cuando ellas llegaban al cargo, estas renunciaban para que “sus varones” asumieran la responsabilidad pública. Haga de cuenta, sólo que aquí es el hijo haciendo campaña por su mami.

Pero esta será la historia de los makitos, en donde, si gana Mako, Maki, desde la oficina principal del DIF Reynosa seguirá mangoneando al municipio y metiendo la mano en la caja de las galletas y Carlos Luis Peña Garza, su papá seguirá haciendo los grandes negocios y cobrando las “pingues comisiones”, para él y para su grupo de “colaboradores” quienes, en sólo cinco años, han cambiado su estilo de vida como del cielo a la tierra, cosa nomás de preguntarle al “Alcaldito” Hugo Ramírez quien ha tenido que aguantar humillaciones y ser pisoteado, pero que en lo económico, dice él, “ha valido la pena”.

1. Sólo un dato del sur de Tamaulipas, que vale la pena destacar y que no es un dato menor. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondientes a marzo de este año. En Tampico, se redujo la percepción de inseguridad, al pasar de 37 por ciento a 25.1 por ciento de la población, que considera que vivir en esa ciudad es inseguro, siendo así la cifra más baja de Tamaulipas y la segunda mejor de México.

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística indicó que las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

Si al dato que califica a Jesús Nader Nasrallah, como el mejor alcalde de México, le agregamos este dato que tiene que ver con la mejora sustancial en la percepción de seguridad de la ciudad, queda claro que en Tampico el alcalde con licencia aplicó una estrategia inteligente y ganadora que, hoy permite a la sociedad porteña, disfrutar de una ciudad ejemplar, limpia, segura y con amplias perspectivas económicas, lo que está atrayendo importantes inversiones económicas que, de descuidarse Reynosa, podría pasar a ser la segunda ciudad del estado.

2. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Nuevo Laredo, organizó el Conversatorio Virtual, dentro de la campaña de prevención “Honestidad Sin Excusa”, cuyo expositor fue Lauro Horacio Treviño Nares, director de Prevención y Difusión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Al evento acudió con la representación del alcalde, Arturo Sanmiguel Cantú, José Ángel Canales Casillas, secretario de Contraloría y Transparencia. Cabe mencionar que esta es la tercera campaña de prevención y difusión, con la cual se busca concientizar a los funcionarios y servidores públicos sobre las conductas que constituyen un delito en materia de corrupción y sus consecuencias.

En el conversatorio se dio a conocer la amplia gama de formas que adquiere la corrupción. Esta campaña está dirigida al personal de las 18 secretarías estatales, 43 organismos descentralizados, y a lo largo y ancho del estado, a los 43 municipios que lo conforman.

Asimismo, participó en el Conversatorio el titular de cada área, quien además asumió el compromiso de replicará el mensaje a todo el personal adscrito a las dependencias del servicio público en Tamaulipas.

Los 13 delitos de los que se hablaron fueron: ejercicio Ilícito del servicio público, abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho, peculado, concusión, uso Ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de Influencia, enriquecimiento ilícito, desempeño de funciones judiciales o administrativas.

Ejercicios como este, de información y análisis, cumplen el requisito de informar a todos los servidores públicos sobre aquellos temas que son de la mayor importancia para el ejercicio de sus funciones, pero también para advertirles de los malos comportamientos y las sanciones a las que se harían acreedores de incurrir en malas prácticas. Como dijeran en mi pueblo: “sobre aviso no hay engaño”

3. Y mientras se investiga el tema de «El Vaquero», de quien se dice cobraba en la nómina del Ayuntamiento de Matamoros, el alcalde con licencia, y quien busca la reelección en aquella ciudad, Mario López «La Borre» gasta carretadas de dinero -millones aseguran algunos-en la compra de lujosas unidades motrices para hacer campaña. Hay Matamoros, no te acabes, aunque dicen los enterados que este personaje, por el incumplimiento de acuerdos, está destinado a salir como tapón de sidra del Ayuntamiento, tras la elección de junio próximo. ¿Cómo la ve?

PD.4. Lo que se percibe en el ambiente político, judicial y legislativo nacional, más que en el social, es que la ampliación de dos años más al cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabe como a un intento de reelección para el 2024. ¿No le parece a Usted ese empecinamiento del presidente López Obrador por defender lo indefendible? Esta podría ser una decisión muy peligrosa, aunque Porfirio Muñoz Ledo, quien por cierto sabe un buen de política, dice que ese intento estaba muerto aún antes de nacer. ¿Habrá amparos y controversias constitucionales por la aprobación que, a ojos cerrados, harán los diputados, quienes ni por error se les ocurre cambiar una coma? Sin duda. Y parece que los adversarios del presidente López Obrador ya le encontraron el camino para echar para atrás las propuestas que no gustan.

