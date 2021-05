En Veracruz… Yunes no cuenta con el apoyo de Ruta Cinco para respaldar su candidatura: Francisco Chavira

*El Secretario General nacional de R5, desmintió un comunicado que emitió Arturo Barraza, quien desde el diciembre del 2020, concluyó su encomienda dentro de este movimiento social incluyente.

Por: Gerardo Meza

Veracruz, Ver.- Tras sufrir el retiro como candidato a la presidencia municipal de Veracruz a Miguel Ángel Yunes Márquez, por el Instituto Electoral de Veracruz, se emitió una nota en la que se maneja que ciertos personajes que no pertenecen a la estructura de Ruta Cinco, le darían todo el apoyo a Yunes para que fuera el candidato de Fuerza por México, ante esta noticia, el Doctor Francisco Chavira Martínez, secretario general nacional de R5, desmintió está versión y negó categóricamente el respaldo al veracruzano.

En el comunicado se anuncia que para dar el apoyo al candidato Miguel Ángel Yunes a la presidencia municipal revelan que el próximo miércoles 26 de mayo estará en Boca del Río, Arturo Barraza Santillán, pseudo Secretario Nacional de Estructuras Políticas de la organización “Ruta 5”, dará su respaldo a Miguel Ángel Yunes Márquez, lo cual es una total mentira porque Arturo Barraza, dejó su encomienda en R5 el pasado mes de diciembre del 2020 y ya no fue ratificado en su cargo, por lo tanto no está facultado para hacer declaraciones ni mucho menos compromisos a nombre de Ruta Cinco.

«Quiero desmentir esta noticia y señalar que Ruta Cinco no ha hecho ni hará un pacto con el candidato Yunes, a nombre de la Presidencia nacional de R5, quiero comunicar que este pronunciamiento no es válido, no es procedente en virtud de que Ruta Cinco ni Fuerza Por México darán el apoyo al citado candidato, también quiero desmentir a Arturo Barraza, quien se desempeñaba en este movimiento social, pero su periodo concluyó en diciembre del 2020, de tal manera que esté personaje carece de personalidad jerargica y estatutaria en Ruta Cinco, por ello reitero que Ruta Cinco y Fuerza por México, no darán el apoyo ni respaldan la candidatura de Yunes Márquez » precisó Francisco Chavira.

Agregó el Secretario General nacional de Ruta Cinco, que es mentira que el pasado 8 de marzo de éste año, el movimiento “Ruta 5” firmó una alianza con el partido Fuerza por México, para apoyar al candidato a la presidencia municipal de Veracruz, de tal manera que Ruta Cinco sigue creciendo con este movimiento social incluyente, con el firme propósito de impulsar a nivel nacional a los mejores hombres y a las mejores mujeres que contienda por un cargo de elección popular, reiteró Chavira Martínez.