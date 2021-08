Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

¿Es Comapa víctima de la CFE?

Cd. Victoria, Tam. – No sabemos si el actual gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable, Gustavo Alberto Rivera Rodríguez, peca de inocente o se hace, al dar a conocer ayer en rueda de prensa la demanda que se presentó en contra de la Comisión Federal de Electricidad por supuestos altos cobros que han ocasionado se le acumule una gran deuda a la paramunicipal.

Sucede que el fuerte adeudo que tiene la COMAPA Victoria con la CFE tiene su antecedente desde el 2014, cuando Eliseo García Leal fue el gerente general, durante el período de Alejandro Etienne Llano como alcalde de ciudad Victoria.

García Leal dejó de pagar las facturas de la CFE desde entonces y a su salida dejó una enorme deuda, de la cual precisamente estuvo enterado el actual gerente del organismo, Gustavo Alberto Rivera Rodríguez.

Pero resulta que ahora se dan baños de pureza y culpan a la CFE de los problemas que atraviesa COMAPA, cuando en realidad dejaron que se les volviera una “bola de nieve”, con serías dificultades para pagar ese adeudo.

Insistimos, en el tema hay trasfondo, pues en primera instancia debiera investigarse y demandarse a Eliseo García Leal, por dejar de pagar la facturación a la CFE, sin que a la fecha se conozca el destino de ese recurso.

Por otro lado, los usuarios del servicio de Agua Potable y Alcantarillado, -drenaje- en cada facturación se les incluye el pago de energía eléctrica con el que opera la Comapa, sin embargo sigue sin pagarse y las consecuencias tenían que presentarse, ahí están, los dejan sin luz.

El gerente de Comapa citó textualmente en la rueda de prensa, “Nos sumamos al desencanto, al enfado, al agravio que mes a mes, bimestre a bimestre sufren los vitorenses cuando les llega el recibo de la luz con tarifas elevadas desmedidas, y siempre con una negativa a explicar por qué los altos cobros que están haciendo”.

Solo que en esos casos, los victorenses se defienden solos, encuentren o no la solución a sus demandas, y en ocasiones, que no son todas pero tampoco pocas, la CFE no les da una respuesta favorable, en otros llegaron a demandarla en la desaparecida PROFECO, donde sí ganaron algunos casos.

Hoy, Gustavo Rivera quiere culpar a la CFE por la situación que atraviesa el organismo del que es gerente general, pero el mismo fue parte del tremendo adeudo que tienen con la paraestatal, que no finja demencia, olvido o ingenuidad, Eliseo García Leal le entregó la Comapa con ese rezago ante la Comisión Federal de Electricidad, los que tenemos memoria aquí se lo recordamos.

Además, porque haber esperado tanto tiempo para por fin hacer la demanda correspondiente, porque si bien es cierto que la CFE les factura 11 millones bimestrales, es mentira que la Comapa tiene ingresos por 22 millones de pesos, pues con 120 mil usuarios, si estos pagaran tan sólo el mínimo, serían 26 millones bimestrales, sin contar que de esos, existe un porcentaje que paga cuota comercial, además de que el organismo también hace cobros indebidos a sus usuarios, pues se han presentado quejas por hasta 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos que llegan a cobrar.

Y el mínimo de 109 pesos mensuales no es para todos, en promedio los usuarios pagan de 200 a 300 pesos, en uso doméstico.

Si las matemáticas no mienten, diríamos que el 50% de los usuarios pagan 109 pesos mensuales, otro 35 por ciento de 200 a 300 pesos y un 15 por ciento (comercial) de 1 mil a 2 mil pesos, la cifra de ingresos se dispararía considerablemente.

Entendemos que el tema no es por los ingresos, pero es un factor a considerar, el punto es que Comapa no paga a CFE por tanto adeudo que tiene, sino que tiene una nómina excedida en pago al PAN y material para fugas de agua.

Queda claro que Gustavo Rivera dice verdades a medias, no va a aceptar que los ingresos en Comapa son mayores a los que da a conocer, no le conviene.

Con todo ese antecedente, que se arrastra desde que la gerencia fue ocupada por Eliseo García Leal, el alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez. esta firme en volver a nombrarlo gerente general del organismo operador en Victoria.

El Cierre

Vaya tiro el que se aventaría el senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, ahora da a conocer que denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) nada menos que al coordinador general de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez.

El morenista en su momento denunció al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien hasta ahora tiene una orden de aprehensión en su contra pero que no puede ser detenido por contar con un amparo otorgado por un Juez Federal de Distrito.

Alejandro Rojas asegura que Francisco García Juárez desvió 39 millones de pesos de tres fondos federales, de educación y salud a una empresa fantasma que emitió facturas por publicidad oficial que nunca se concretó.

De resultar cierto lo señalado por el senador suplente, se comprobaría el porque el gobierno del Estado tuvo adeudos con el magisterio de Tamaulipas, entre ellos lo relacionado al programa de Escuelas de Tiempo Completo, del que en su momento se exigió el pgo de 3 millones de pesos, señalamiento que hizo entonces Movimiento Magisterial Tamaulipas a través de sus voceros.

Los 39 millones de pesos quizá resulte una “pecata minuta” para el gobierno estatal, acostumbrados al derroche, pero de dinero ajeno, sin embargo para quienes no vieron un centavo de esos recursos, como en educación, por un trabajo ya devengado, representó un severo golpe al bolsillo.

De la Secretaría de Salud ni hablar, se quejaron de la falta de medicamentos, hospitales en el olvido, ahí tiene los problemas que enfrentó el Hospital General que hasta sin generadores se quedaron, dos de los tres rublos más sensibles, porque en Seguridad Pública aparentemente no se le tocó, aunque también hubo quejas de Policías Estatales que llegaron a demandar el pago de viáticos de varios meses que no se les cubrieron.

La pregunta

¿Sabe usted quien es el prófugo del gis que sigue cobrando en educación y que podría ser el próximo boletinero del alcalde electo?. Se lo dejamos de tarea.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.