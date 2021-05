Candelero

Es feroz y mortal la disputa por el botín electoral del 6 de Junio

x.- Quieren poner en la picota al gobernador de Tam, y a dos pretensos para gobernar NL

Abraham Mohamed Z.

En este botín electoral, son muchos los mañosos de la política que quieren eliminar a sus más riesgosos competidores difamándolos, acusándolos con sus pruebas de todo tipo de delitos, desde los comiciales hasta de pertenecer a la delincuencia organizada, para encarcelarlos –que son, por cierto, dichos aún no confirmados judicialmente- y eso lo hacen valiéndose de la posición de poder en que se encuentran y que quieren mantener o escalar.

Inclusive llegan al extremo, “en caso necesario”, de utilizar sicarios para asesinar a los adversarios políticos “de más riesgo” como acontece. El dato duro es que están por llegar a 100 los ejecutados y más de 400 las víctimas heridas y amenazadas en este proceso electoral y la cifra, sin duda, crecerá.

En ese peligroso riesgo se encuentran, que se sepa públicamente, Samuel García y Adrián de la Garza quienes pretenden ganar la gubernatura de Nuevo León, uno por el MC y el otro por el PRI.

Ah, y no podemos omitir el caso del gobernador tamaulipeco panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la mayoría del Congreso lopezobradorista ya desaforó, pero la Soberana Legislatura de Tamaulipas no, y a quien también el gobierno de la 4T quiere encarcelar por ser –según las pruebas con las que dicen contar- un evasor fiscal, lavador de dinero, amafiado con el crimen organizado, etc. sin que hasta ahora haya sido apresado.

Sobre este desaseado tema del desafuero del gobernador te diré que ayer viernes 14 el Ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara desechó por improcedente la controversia interpuesta por el Congreso estatal con lo que tácitamente deja a los diputados tamaulipecos tomar la decisión definitiva sobre el delicado caso, la cual será, sin duda, negarse al desafuero.

Sin embargo, no está por demás advertir que el asediado gobernador sí tiene riesgo de ser aprehendido por los delitos que le imputa el gobierno federal, si la FGR obtiene, o ya tiene la necesaria orden judicial para aprehenderlo en cualquier lugar donde se encuentre aquí en el país o inclusive en el extranjero, al contar con el apoyo de la Interpol.

La ventolera mediática se ha desatado prejuzgando a los dos candidatos a la gubernatura por Nuevo León y contra el gobernador de Tamaulipas, tan solo por las informaciones dadas por voceros oficiales, porque hasta ahora, que se sepa, no se han confirmado plenamente ante las autoridades correspondientes, ninguno de los delitos que les imputan a los tres adversarios políticos del gobierno federal.

Algunos medios dan por hecho que Cabeza de Vaca en cualquier momento estará en una mazmorra para enfrentar a la justicia porque, según informe oficial hecho por la FGR, funcionarios gringos hicieron llegar a las autoridades mexicanas un montón de pruebas que confirman los delitos cometidos allá por el mandatario tamaulipeco, pero lo curioso de esto es que el abogado estadounidense Tony Canales a quien Cabeza de Vaca contrató para atender allá su caso, en un comunicado que ayer hizo público, afirma que al indagar en el Departamento de Justicia de EU y en las Cortes para enterarse sobre los problemas legales que pudiera tener su representado, se encontró ¡con que no hay nada en su contra! por lo que soltó fuertes críticas contra la UIF de Santiago Nieto y contra la FGR de Alejandro Gertz Manero.

Eso me hace pensar que si realmente Cabeza de Vaca tuviese cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos, de tonto iría allá y a Canadá a promover inversiones para impulsar el desarrollo de Tamaulipas donde se reunirá además con políticos de ambos países, según lo anunció ayer 14 de Mayo en su despacho del Palacio de Gobierno. Tal viaje dijo que lo iniciaría la semana entrante o en 10 días.

Pero, insisto que por ahora el gobierno de López Obrador mediante la Interpol pudiera detenerlo si cuenta la FGR con orden de aprehensión obsequiada por un Juez y además, porque para la Federación, ya no tiene Fuero como gobernador de Tamaulipas.

Creo que a Cabeza de Vaca le convendría cuidarse de no ponerse al alcance de los agentes de la FGR ni de la Interpol hasta en tanto se sepan los resultados de las elecciones del 6 de Junio y, mientras tanto, tendrá que seguir litigando su problema personal y el que tienen sus familiares con el gobierno de López Obrador que los quiere encarcelar.

Esto escribió el mandatario tamaulipeco anoche al conocer la resolución del Ministro de la Corte, González Alcántara:

“La @SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corresponde en definitiva y última instancia al @CongresoTams

Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo”.

8:53 p. m. · 14 may. 2021·Twitter for Android

El link, es éste:

https://twitter.com/fgcabezadevaca/status/1393383885862576129?s=20

-x-x-x-x-x-

RECOMENDACIÓN: Como ciudadanos debemos tener mucho cuidado en callar nuestra preferencia electoral para evitarnos problemas y riesgos innecesarios.

La estrategia del terror mediante amenazas ya se desató para generar abstencionismo y eso no es conveniente para tener unas elecciones verdaderamente democráticas.

Te quiero decir que si la necesidad económica es mucha, acepta lo que te ofrezcan los candidatos del Partido o Alianza que sean y ya decidirás tú, el día de las elecciones el 6 de Junio, en la casilla, si votas por ellos o no.

RECUERDA QUE EL VOTO ES SECRETO.

En todo esto no hay especulación hy menos tendencia. Solo información y objetividad en los comentarios.

mohacan@prodigy.net.mx