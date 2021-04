Tendencias

Oscar Contreras

Es normal, Chucho adelante

Cuando las encuestas reflejan el posicionamiento que tiene un candidato que anda en campaña como Chucho Nader, y este lo pone adelante sobre sus competidores, podemos asegurar que esto es producto de la credibilidad y confianza que los ciudadanos le han otorgado.

En el caso de Chucho Nader esto es algo normal, ya que estando al frente de la presidencia municipal de Tampico, los resultados de distintas encuestadoras lo ubicaron siempre entre los cinco mejores alcaldes de México.

Y es que los tampiqueños lo conocen, saben cómo trabaja y los resultados que ha tenido al encabezar el gobierno municipal, es garantía para tener un mejor progreso y nadie en Tampico duda en darle su voto.

Así lo demuestra la encuesta que realizó la empresa Massive Caller y sus indicadores señalan que Chucho Nader aventaja por 30 puntos a su más cercana competidora como lo es Olga Sosa Ruiz, quien ahora participa con las siglas de MORENA.

Sin embargo, esto no es ninguna novedad, esa ventaja siempre la ha tenido y es seguro que la mantenga, porque a pesar de las críticas y señalamientos que le hacen, Chucho ha demostrado en los hechos y evidentes logros que desea lo mejor para Tampico.

Por otra parte, si Chucho Nader en esta elección pudiera tener un reto, es con él mismo, ya que tendrá que sacar una mejor votación que cuando ganó en la elección pasada. No es una obligación pero si lo consigue, esto confirmaría su liderazgo político en Tampico.

Además, se convertirá en uno de los políticos más fuertes que Acción Nacional tiene en Tamaulipas y podría tener un futuro más amplio en el panorama político del estado.

Finalmente, es importante comentar que Chucho Nader sabe que las encuestas son fotografías del trabajo que se realiza en el momento y por ello, sigue activo no pierde el tiempo y hace campaña todo el día, todo el tiempo y a todas horas, porque su principal objetivo es seguir dándole brillo a Tampico y en esas anda…

Para finalizar, Enrique Rivas Cuéllar, candidato del PAN a la diputación local por el distrito 1 de Nuevo Laredo, fue de los alcaldes que desde los inicios de la pandemia del Covid-19 tuvo que enfrentarla y ante lo desconocido que era combatirla, siempre estuvo atento para evitar que su contagio creciera por todo el municipio.

La especial atención que tuvo junto con su equipo de trabajo y la coordinación que existió con las autoridades de salud estatal y federal, permitió que contuvieran al Coronavirus y lograron controlar los contagios que llegaban desde Laredo, Texas cuando en esta ciudad se tuvieron el mayor número de personas contagiadas de Texas.

Es por ello que Rivas Cuéllar conoce los problemas financieros que enfrenta el sector salud, ya que con los recursos municipales tuvo que invertir para comprar medicinas, materiales de higiene e implementos médicos para apoyar a la ciudadanía.

Es por esto Rivas asegura que al llegar al Congreso promoverá un mayor presupuesto para el sector salud y pueda enfrentar las contingencias de salud que se puedan enfrentar y desde luego que nadie duda que conoce bien sobre el tema. Ni más ni menos.

De salida. El hijo de Maki se vio muy mal cuando los reporteros le preguntaron si su mami estaba corriendo a personal del gobierno municipal por no apoyarlo en su campaña política y por no darle like a la información que le sube a las redes sociales, especialmente al Facebook.

Así que el junior de Maki contestó: ¡Es mentira, es mentira! Y esto refleja su preocupación y más cuando sabe que ambos –su mami y él- fueron denunciados ante delitos electorales y esto podría generarle una fuerte multa, pero el hijo de Maki ni suda ni se acongoja, porque sabe que Mami pagará.

Así que Makito tiene quien lo defienda, pero Maki debería de solicitar permiso al cabildo de Reynosa, ya que la candidatura de su hijo y ella en la presidencia municipal, parecería que caen en el delito de “Conflicto de Intereses” aunque de esto aún nadie los acusa. ¿Qué les parece?