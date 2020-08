Alcanza Coronavirus a empleados del hospital Canseco

*Muere la primera trabajadora en ese nosocomio

María de Jesús Cortez

El COVID-19 alcanzó a los trabajadores del hospital Canseco pues este lunes se registró el primer deceso en una trabajadora. A la fecha van más de 100 trabajadores contagiados de esta enfermedad en lo que va de la pandemia.

En tales términos se expresó la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Salud en ese nosocomio, María Concepción Romero Hernández al señalar que fue una trabajadora del área de cocina quien perdió la batalla contra esta mortal enfermedad.

«Esta mañana murió nuestra compañera Antonia Martínez Guevara, trabajadora del área de cocina», detalló.

La líder sindical explicó que su compañera tenía 38 años de antigüedad, siendo esta la primera persona que en este nosocomio fallece por esta causa.

«Cada día se contaminan más trabajadores, yo creo que ya rebasamos los 100, y aquí no hacen la prueba y en el ISSSTE no hay y hay que pagar la prueba, que es otra situación que nosotros pedíamos a la Secretaría de Salud danos la prueba, si somos de Salud, somos de casa y nos manda al ISSSTE y ellos no tienen, la gente tiene que pagar con su dinero las pruebas, y en Lister nos vale 3 mil 300», refirió.

Asimismo, la entrevistada indicó que también la incapacidad del ISSSTE, que en un principio les dijeron 21 días, ahora sólo les están dando catorce.

«La gente regresa a trabajar con miedo de recontaminarse, recontagiarse; entonces, a qué estamos jugando, aquí hay una compañera que viene a trabajar aún débil y con insuficiencia respiratoria y tiene que atender pacientes y no sabe si van a salir con COVID por eso le pedimos a la Secretaria de Salud federal que nos den al menos 21 días de incapacidad y que los días que aún le faltan para recuperarse le sean dados porque esta debe ser tomada como una enfermedad profesional, porque la adquirimos aquí trabajando, dando la cara, dando la casta», finalizó.