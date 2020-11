Anuncian clausura para negocios que incumplan las medidas sanitarias

* Siguen aglomeraciones y algunos comercios ya no tienen tapete sanitizante ni gel y menos termómetro infrarrojo

Por: María de Jesús Cortez

Tampico._ Los negocios que están incumpliendo con las medidas sanitarias serán clausurados por la Coepris, acciones que comenzarán a aplicar en los próximos días, reveló Pedro Romero, secretario de Protección Civil porteño.

«Estamos trabajamdo muy de cerca con Coepris a efecto de verificar que los negocios cumplab con las medidas sanitarias indicadas por el Consejo estatal de Salud. Ya están tomándo medidas», dijo.

El funcionario local dijo que la pandemia no ha terminado por lo que la ciudadanía y negocios deben atender las medidas preventivas.

«El lavado de manos, el uso de cubrebocas y evitar la movilidad porque vemos que en algunos centros comerciales hay algunos negocios que están relajando las medidas, vemos aglomeraciones importante por eso estamos trabajando con Coepris», recalcó el entrevistado.

Reiteró que estan de nuevo aumentando los casos positivos por Covid-19 aunque no en la dimension de los primeros meses, aún así dijo deben no quitar el dedo del renglón para que no siga esta pandemia.

Pedro Romero hizo ver que todos queremos que se reactive la economía sin embargo para ello la ciudadanía no debe de salir y si lo hacen que sea con las medidas sanitarias.

Sobre comenzar a actuar contra los negocios que ham relajado las medidas sanitarias el entrevistado advirtió

La invitación a los comercios es que cumplan y Coepris están haciendo su trabajo exhortando a que redoblen las medidas.

«Hasta ahorita no ha habodo clausuras pero en los próximos días ban a comenzar eso es lo que están sugiriendo.

«Este pasado fin de semana vimos a muchos negocios que ya no están respetando esas medidas antes había una entrada asignada y una salida, el acceso era solo a una persona por familia ahorita ya entran dos, tres, entran niños, vemos los centros comerciales que parecen que andan de paseo y ese tipo de cosas son las que estan relajando las medidas y

Coepris ya está actuando» concluyó.