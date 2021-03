Aplicarán en playa Miramar, pruebas rápidas de COVID.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La propuesta del municipio de Ciudad Madero fue escuchada y durante semana santa se tendrá la aplicación de pruebas COVID en el máximo paseo, para lo cual la Secretaría de Salud instalarán módulos especiales.

El alcalde, Adrián Oseguera Kernion, dijo que siempre se puso en la mesa que todos los turistas ingresaran con pruebas de COVID negativas, por lo que se considera esta determinación como una buena noticia.

Señaló que con ello se tendrá mayor cuidado y se va a detectar a tiempo los casos, a fin de prevenir que existan contagios en el máximo paseo.

Mencionó que a partir del miércoles, se implementarán de forma permanente los filtros en los accesos a la playa, esto por parte de la administración municipal.

«No es obligación ir a la playa eh, no es obligación hay que ser conscientes de que la playa no se nos va a ir nunca y está más hermosa que nunca es la más bonita del Golfo de México y no se nos va a ir lo que si se nos puede ir es la vida entonces es una recomendación que no es obligatorio ir, es Semana Santa si, vacaciones pero la playa ahí está no se nos va a ir les hago una recomendación a los maderenses de que mejor se queden en su casa y los que quieran ir pues ahí está pero únicamente los que viven en un solo domicilio».

Indicó que lugares como el Parque bicentenario y la unidad deportiva estarán cerrados, pues de lo contrario se provocaría que la gente se aglomere.

En torno a la plaza principal de la ciudad, Oseguera Kernion, aseguró que será inaugurada la segunda etapa el domingo 28 del presente mes, pero se colocará una valla, debido a que no se abrirá al público hasta que pase la contingencia y con ello evitar el acumulamiento de personas.