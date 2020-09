Aumentan salario a telefonistas; igual se van a huelga por IFETEL

*3.5 más al salario y 1% a prestaciones; se mantiene riesgo de dividir la empresa por parte de IFETEL

María de Jesús Cortez

Trabajadores sindicalizados de la empresa Teléfonos de México lograron un aumento al salario del 3.5% así como un 1% a las prestaciones que tienen, sin embargo mantienen la amenaza de irse a huelga luego que persiste la intención de IFETEL de dividir la empresa.

Ricardo Castañeda Ortiz, líder de la sección 18 dijo en entrevista que sobre la división que afecta a más de 60 mil trabajadores del país, sigue la negociación con el gobierno federal pues el emplazamiento está previsto para el 30 de octubre del presente año que está iniciando IFETEL y para lo cual tienen un emplazamiento a huelga para el 30 de octubre de este año.

“Ya logramos aceptar de alguna manera y poner sobre la mesa otros detalles como es la productividad, cómo se va a calificar y cómo será el aumento en eso, y para el 30 de octubre tenemos emplazamiento a huelga por cuestión de la división que está indicando el IFETEL, tenemos la esperanza, no que se retracten, pero sí que nos den las mismas facilidades que les están dando a otras compañías por el «triple play», manejar televisión, Internet y telefonía, porque realmente nos coartan y no nos dejan manejar las tarifas”, recalcó.

Refirió que la intercomunicación que hay entre las compañías, está poblado de Teléfonos de México la mayoría, pero para que haya una conexión entre TELMEX y AXEL, AVANTEL O IZZI, tienen que pasar por las líneas de TELMEX para que se den los enlaces y la comunicación y eso también los precios que dio IFETEL son muy por debajo de lo que cuesta el servicio, los enlaces para que las comunicaciones fluyan de una compañía a otra y ese puente está muy por debajo del precio.

Explicó que eso antes no se cobraba pero puso una queja la empresa con el apoyo del sindicato y se le valoró .0001 centavo, y cada enlace que cueste eso, no es ni el costo de lo que en realidad debería de ser el precio.

“Ahorita la petición es con el gobierno federal, por eso está la mesa intersecretarial, el gobierno, empresa, sindicato en el que se está viendo esas posibilidades. Se metió un acuerdo para que se detallara bien lo de telecomunicaciones y que se echara abajo eso porque se dio consentimiento a base de sobornos y realmente afectaba a las empresas mexicanas beneficiando a empresas extranjeras, porque con lo que ya estaba establecido ellos vinieron, contrataron y se pegaron a TELMEX, no hicieron inversión como lo quiere la 4T”, detalló el líder sindical.

Hizo referencia que cuando se le dio la constancia a Teléfonos de México de que trabajaba la telefonía lo que se le pidió es que llegara la telefonía a todo el país a nivel rural, pero lamentablemente eso ocasionó que se viera a la empresa como preponderante, porque tenía las redes establecidas tratando de dar el mayor servicio y esos fueron puntos que hizo perder TELMEX cuando eso fue lo que le pidieron por parte del gobierno en darle la concesión.

“Eso vino a ser contraproducente y no lo puso de manifiesto el IFETEL de que un punto de acuerdo para que tuvieran la concesión y al final del día para que entrara la competencia y no ver como alguien preponderante que al final del día a pesar de que cumplimos con todo lo establecido por parte de IFETEL vino la división y esa sería para alguien que no cumplió desde un principio, pero aparte de contar con todo nos castigaron con esto y esto si nos trae un problema a nivel sindical porque se hacen dos compañías, dos empresas dentro de una sola y una no tiene nada que ver con la otra, una es instalación y la otra contratación”.

Castañeda dijo que eso les afecta porque en un principio una de las líneas que quería el IFETEL que manejaran era que la empresa que se creara no hubiese contacto comunicación con la empresa TELMEX y eso sería imposible porque todos son familia.