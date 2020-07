Bajas ventas registran negocios de comida en mercados temporales

*Ya es periodo vacacional y no han llegado los turistas

María de Jesús Cortez

Pese a ser periodo vacacional, locatarios del mercado temporal del ramo de alimentos registran entre 25 y 30% de ventas.

Misael Garrido Amador, concesionario de los mercados municipales, dijo en entrevista que la gente casi no ha acudido a los centros de abastos temporales, y aunque se está en periodo de vacaciones de verano por la pandemia no se ha observado que haya llegado gente de fuera.

“Esperamos que vengan, pero no sabemos si van a venir, yo creo que desde el sábado habría que haberse visto, pero no hay nada, estamos como al 25 o 30 % en ventas, no ha aumentado absolutamente nada”, señaló.

Indicó que hasta ahorita se han cerrado un promedio de 15 negocios, porque no hay movimiento de gente.

“Teníamos la esperanza de que viniera la gente como año con año, pero con las restricciones que todavía existen, quien sabe si vayan a salir”, concluyó.