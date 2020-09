Buscan a adolescentes embarazadas sin registro ante la Jurisdicción II

*Es necesario que lleven control prenatal y cuidados médicos para que sus embarazos lleguen a feliz término

María de Jesús Cortez

Al conmemorarse el «Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes», la Jurisdicción Sanitaria No. II realiza la búsqueda intencionada de adolescentes quienes aún no se registran ante la autoridad sanitaria para llevar control del embarazo considerando que es debido a la pandemia por Covid-19 que prefieren no acudir a las instalaciones.

Así lo dio a conocer Héctor Pérez Monsiváis, en su calidad de responsable de la Jurisdicción No. II, al dar a conocer que hasta el momento tienen registradas 18 adolescentes embarazadas y todas están bajo control y vigilancia sanitaria.

Indicó que si bien ha disminuido un poco esta problemática, sin embargo, tienen que seguir trabajando pues son factor de riesgo sobre todo de 15 años.

“Algo que estamos haciendo ahora es intensificar la búsqueda de las personas embarazadas y particularmente las adolescentes, porque desafortunadamente por la pandemia no se han acercado a los servicios de Salud. Ese es el trabajo exhaustivo que nos ha dado la Secretaría de Salud para que estemos pendiente de captar todas las embarazadas y darles la atención de manera oportuna”, detalló el profesional de la medicina.

Dijo que es posible que por la pandemia exista un subregistro, sin embargo, para eso se está trabajando y una forma, dijo, es a través de las redes comunitarias, principalmente el Comité de Salud o la forma como se captan algunas otras por DIF municipales o clínicas particulares.

“Además del impacto biológico que puede tener eso sería lo más grave, que te puede llevar hasta la muerte, pues recordemos que hay un impacto de tipo familiar, muchas de las veces la joven trunca su proyecto de vida, en caso de que tuviese un plan profesional y ese es el impacto con el que trabajamos, pero hacemos conciencia para que todo sea en su momento”, enfatizó Pérez Monsiváis.