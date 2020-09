Casi mil colchones levanta municipio al mes de la calle

*La gente prefiere tirarlos en la vía pública que hablarle a la autoridad para que vayan a sus domicilios a recogerlos

María de Jesús Cortez

Hasta 30 colchones levanta diariamente la Secretaría de Servicios Públicos de calles de diferentes colonias de la ciudad pues la gente sigue sin atender el llamado de no tirar ese tipo de desechos en la vía pública ni solares baldíos. Al mes, llegan a acumular entre 500 y 800.

El secretario de Servicios Públicos, José Shekaibán Ongay reveló que en algunos casos la gente sí ha atendido la solicitud de llamar a la oficina a su cargo para pedir que manden el camión especial para que se lleven basura grande como refrigeradores, muebles, llantas pero señala que siguen batallando con los colchones.

«Es un problema que hay en toda la ciudad, a veces recogemos los 30 diarios, ahorita aquí en el camino vi 5 y ya le llamo a mi gente para que los recoja y los llevan al relleno sanitario en donde tienen un área específica para colocar los muebles, refris», señaló.

El funcionario local señala que en sábado aumenta más la cantidad porque en las jornadas diciendo y haciendo previamente, días antes perifonean que el sábado pasarán y la gente se prepara y saca toda su basura «y está bien, esa es la idea pero que no me tiren los colchones en la calle por favor».

El entrevistado dijo que prefiere que le hablen a la oficina, al 305-29-00 y ya ellos envían el camión, son embargo que tan sólo el pasado miércoles en la colonia Borreguera sacaron más de veinte.

«Que nos hablen al 833-305-29-00 nosotros vamos», agregó al tiempo que dijo que donde ya haya contenedores no tiren allí colchones pues los camiones que recogen la basura de esos contenedores no se los pueden llevar porque no están aptos para ello.