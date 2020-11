Catorce niños con cáncer reciben apoyo para «quimios»; mucho ayuda la donación de tapitas

*Hay 8 contenedores en forma de corazón instalados en el sur de Tamaulipas, además de que también reciben donativos de cabello para ayudar a las pacientes mujeres que ya han perdido el suyo con las quimioterapias

María de Jesús Cortez

Casi una tonelada de tapitas ha recolectado movimiento Benito en conjunto con Posco México y Ecoil con los ocho contenedores en forma de corazón que han colocado en diferentes partes del sur de Tamaulipas esto para apoyar a niños y mujeres con cáncer, informó Jackeline Montesinos, fundadora de la agrupación.

«Son 7 corazones que ya tenían lugar pero se están modificando por la pandemia, en el sur tenemos 8 corazones el más pequeño que es ambulante y uno en Pueblo Viejo Veracruz y si todo sale bien la próxima semana tendremos más e incluye a los del autismo queremos que la gente los identifique y que sepan que todo lo que aqui hacemos es por una causa», indicó.

La fundadora de Movimiento Benito acompañada del representante de Ecoil Tampico dijo que actualmente están apoyando a 14 infantes además de las mujeres que tienen también esta mortal enfermedad.

«La ayuda no ha cesado, hemos seguido apoyando y tengamos venta o no de tapas nosotros apoyamos porque el cáncer no espera los pacientes deben ir a Monterrey o México y nosotros los apoyamos. Actualmente trabajamos con 14 pequeñitos del sur uno de Pueblo Viejo, Veracruz además de las mujeres en el tema oncológico donde por cierto ya vienen las próximas pelucas, gracias por las donaciones de trenzas», aseveró.

Jackeline Montesinos exhortó a la población a que no tiren las tapitas pues además de generar basura contaminan el ambiente y desperdician el recurso que pueden ellos vender para apoyar en sus gastos a los pacientes con cáncer por eso mejor les pidió que los depositen en cualquiera de los contenedores de corazón instalados en varias partes de la zona conurbada