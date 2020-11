Ciudadanos no aprenden la lección; siguen sin cubrebocas y en fiestas

*Autoridades sanitarias temen en dos semanas haya rebrote por Covid pues abundaron las fiestas por las festividades de Halloween y Día de Muertos y la gente sigue en la calle sin protección

María de Jesús Cortez

Autoridades sanitarias esperan que a más tardar en dos semanas repunte el rebrote por COVID-19 luego que durante las fiestas por Halloween y «Día de Muertos» percibieron a mucha gente en fiestas y en la calle sin la debida protección por lo que Sector Salud insiste en llamar a la población a que haga conciencia de que al bajar la guardia no sólo exponen su salud sino también su vida y la de sus seres queridos.

Héctor Pérez Monsiváis, responsable de la Jurisdicción Sanitaria II dijo en entrevista que tal parece que la población no ha aprendido la lección y ha bajado la guardia.

«El cubrebocas lo traen en la cabeza, en la papada o en la mano, por lo que tras las fiestas de Halloween y Día de Muertos, en dos semanas se tendrá el resultado», resaltó.

La autoridad sanitaria confió en que el repunte en los casos no sea más de un 3 por ciento que actualmente está en personas de 20 a 29 años de edad. » No por ser jóvenes y tener menos complicaciones deja de haber riesgo pues si bien es cierto tal vez a ellos no les de muy fuerte pero pueden llevar el virus a sus padres o abuelos que sí son del grupo vulnerable y a ellos hasta les puede costar la vida».

Pérez Monsiváis dijo que la zona sigue en fase dos y por ende hay un riesgo latente de casos y en algunos municipios se ha notado un incremento, sino tan elevado, si de mediana cantidad y en la zona de Tampico y Madero sí se notó algún repunte aunque muy pequeño.

Dijo que han estado midiendo por acontecimientos, primero cuando se abrieron algunas actividades a principios de mes, la fiesta del 15 de septiembre y el último fue Halloween y Día de Muertos.

“Vamos a medir cómo nos va con eso porque nosotros vimos un pequeño repunte el 15 de septiembre, muy pequeño y luego volvimos a controlar y nos hemos mantenido, hemos tenido un pequeño repunte cuando nosotros tenían por semana hasta un 5 o 10 % en el número de casos, llegamos a tener hasta 1.7 % nada más y en esta última semana creció un 2 %, y esperemos que este último repunte no sea más allá de un un 2.5 % o 3 %”, resaltó.

El entrevistado lamentó que la gente no entienda que estar disminuyendo los casos es producto de las medidas que están implementando porque no hay un decreto para decir que se acabaron los casos; siendo el repunte en personas de 20 a 29 años de edad en los últimos meses.

El informante hizo ver que la gente puede salir a hacer las actividades cotidianas pero bien protegidos, si tienen que salir al banco hay que cuidarse.