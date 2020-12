Confinamiento genera más basura en casas

* Hasta un 25% más, revela Servicios Públicos

María de Jesús Cortez

Reuniones familiares y estancia permanente en el interior de las viviendas incrementan hasta en un 25 por ciento la generación de basura en Tampico, informó el Secretario de Servicios Públicos en el ayuntamiento porteño, José Shekaibán Ongay.

El funcionario municipal señaló que este fin de semana en los distintos sectores de la ciudad Enrique Cárdenas González, José López Portillo, Cascajal, entre otros, observaron contenedores llenos de desechos, de los que al día se recolectan entre 350 a 400 Toneladas.

«Yo creo que sí son reuniones aparte también presencia, también que no pueden salir a restaurantes que no pueden salir a la calle están en sus casas, la gente come no sale», aseveró.

El entrevistado añadió que por instrucción del presidente municipal, Jesús Nader la plantilla de 300 trabajadores de Servicios Públicos no bajará la guardia.

«Nosotros con la Secretaría de Servicios Públicos nos pidió el presidente «no bajar la guardia». Trabajamos las 24 horas del día, vamos a reforzar la zona centro y avenidas principales en esta semana y la que sigue para que si tienen algún visitante encuentren la ciudad limpia y ordenada», afirmó.

Shekaibán Ongay dijo por último que se reforzó el horario laboral nocturno de 10 de la noche a 3 de la mañana.