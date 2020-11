Desacredita Morenista a Magda Peraza por denuncias de corrupción

*Maestra tendrá que responder ante las autoridades judiciales

María de Jesús Cortez

Luego de las denuncias presentadas en la fiscalía anticorrupción en contra de la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, en la que la involucran en hechos de corrupción, Miguel Ángel Sotelo González dijo que la “maestra” tendrá que responder a las autoridades judiciales.

Sotelo González, aclaró que los principios fundamentales de su instituto político descansan en una sencilla ideología; No robar, no mentir, y no traicionar, por lo que subrayó que toda persona debe de presentarse sin mácula, ya que dijo, «sería injusto que los militantes cargaran con un fardo de sospechas».

«Morena nace como una respuesta a la corrupción e impunidad del régimen que el Presidente López Obrador desplazó al llegar a la presidencia, así que todos las personas tienen que llegar sin mancha, porque sin duda esa sospecha se le traslada a todo el partido y a los militantes que durante años han luchado por desterrar la corrupción y el uso indebido de los recursos públicos», sentenció.

La ex alcaldesa priista de Tampico, fue denunciada por la ex regidora perredista América Sandoval por un presunto desvío de 80 millones de pesos del erario a través de una nómina oculta, y esa es solo una de las cuatro denuncias que presentó en su contra.

En la administración de Tampico 2016-2018 la ex regidora Sandoval fue crítica opositora de la Maestra Peraza y en su momento la señaló de corrupta, ahora, dijo, Sandoval, que el tiempo le da la razón y le comprobará cada uno de los señalamientos.