Embarazada da a luz en baño de hospital Canseco: eran gemelos y fallecieron

*Llegó al área de urgencias poco después de las 6 de la mañana y eran las 8 y aún no la atendían pese a que era embarazo de alto riesgo; personal argumentó que atenderían a 4 pacientes que habían llegado primero

María de Jesús Cortez

Otro caso de negligencia médica se registró en el hospital Carlos Canseco luego de que una mujer embarazada llegó al nosocomio para dar a luz a sus gemelos y nunca la atendieron. Ella tuvo que ir a los baños porque sentía fuerte dolor en el vientre y allí con ayuda de su esposo comenzó el trabajo de parto sin embargo no llegó a feliz término pues los bebés murieron.

De acuerdo a lo que narró el padre de los gemelos, Vladimir Escobar Jiménez, de 20 años de edad, él y su esposa María Inés, llegaron a las 06:30 horas al Hospital Dr. Canseco y pasaron al área de urgencias.

Él comunicó que su mujer ya traía dolores de parto haciendo ver que era un embarazo de alto riesgo, sin embargo le respondieron que iban a atender a 4 personas que estaban antes que ellos y ya luego la pasaban.

Vladimir fue sacado por guardias del nosocomio porque por disposición sanitaria sólo debía estar la paciente y él atendió el llamado y se salió y fue poco antes de las 8 de la mañana que lo dejaron pasar a ver a su esposa.

«Al entrar a Ginecología me encuentro con la sorpresa de que todavía no había entrado ella, no la habían atendido y me dice me duele mucho no aguanto. Le dije no te preocupes tranquilízate y me dijo que quería ir al baño que están al lado de «Toco» y entrando al baño me dijo siento la cabeza del niño. Yo la recosté en el piso del baño y le avisé a los médicos que estaban en Urgencias, les grite están naciendo los gemelos, es un embarazo de alto riesgo y tardaron dos o 3 minutos en venir”, narró el denunciante.

El padre contó que el recibió a uno de los gemelos, al cual le puso su suéter en el piso y allí lo puso e incluso dice que vio que el bebé se movió y estaba respirando, «movió sus manos y dedos, y el personal del hospital se los llevó», mientras a él le pidieron que esperara afuera.

Posteriormente, refirió que el médico encargado de «Toco» le mando hablar y le dio la noticia de que lamentablemente los gemelos habían fallecido, pero no le dijeron la causa de la muerte.

“Yo no protesté ni nada, yo prefiero denunciar para que a más gente no le pase esto», anunció el padre afectado.