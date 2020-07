Exhortan Notarios Públicos a la población a cuidarse de Covid-19

* Han fallecido cuatro profesionales de esta rama

María de Jesús Cortez

Notarios Públicos de Tamaulipas dieron a conocer que 4 notarios en el estado han fallecido por Covid-19, el presidente del Colegio de Notarios de la zona sur, Carlos Pérez Hernández, exhortó a la población a cuidarse y acatar las medidas de prevención que ha dispuesto el sector salud federal, estatal y municipal.

Por ello, el profesional de esta rama reiteró a la gente que siga con sus medidas de cuidado para que no se contagie de Coronavirus.

“La pandemia en Tamaulipas, desgraciadamente al gremio notarial nos ha pegado, varios compañeros han muerto por COVID-19, son como 4 en todo el estado, todos muy queridos, le pido a la gente que tome sus precauciones”, dijo.

Carlos Pérez exhorto a la gente a que sí no tiene nada que hacer en la calle se quede en sus casas, y si lo hacen tomen su sana distancia, y que le hagan caso a las autoridades de Salud federales, estatales y municipales.

“Si nos dicen que no circulemos pues no circulemos, no va a pasar nada si estamos en nuestras casas, exhorto a la población para que vaya cuidándose de este tipo de problemas”, dijo.

Manifestó que han fallecido 4 notarios y no hay información de que haya hospitalizados, porque todo mundo se está cuidando y mantendrán todas las medidas preventivas, uso de cubrebocas, tapete sanitizante, gel antibacterial, y toma de temperatura.

Lamentó que haya gente que aun duda que exista la enfermedad, pero si existe, y aunque tengan gastos médicos mayores no van a tener donde atenderse.

“Lo mejor que podemos hacer es cuidarnos nosotros mismos para no estar supeditados a si encuentran o no camas en un hospital”.

Hizo referencia a que en Tamaulipas somos 350 notarios, y la zona 78.

Informó que el próximo 17 de julio se cerrarán todas las oficinas de gobierno, incluyendo el Registro Público de la Propiedad, Catastro, y se abrirán hasta el 3 de agosto de este año.