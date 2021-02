Exigen a diputados locales trabajar en favor de mujeres víctimas de violencia

*Ninguna autoridad actúa y por ello siguen dándose las agresiones en contra de mujeres en manos de sus propios maridos.

María de Jesús Cortez

Es necesario que los diputados locales hagan su trabajo y legislen a favor de las mujeres para que cese la violencia contra las del género femenino en manos de sus propios maridos. La Fiscalía General de Justicia también debe cumplir su función pues de nada sirve que la víctima denuncie si la autoridad no va a actuar.

En tales términos se expresó la regidora porteña, Pilar Camacho Ruiz al hablar del caso de una mujer que es agredida de manera constante por su cónyuge el cual la patea en la cabeza a grado tal que ya le resultó un tumor.

«La canalizamos a casa Violeta donde ya se hizo la demanda. Al agresor lo obligan a pasarle pensión alimenticia pero siguen viviendo con él lo cual no es conveniente porque sigue la violencia al interior de ese hogar y los hijos y la mujer son las víctimas», recalcó la edil.

Pilar Camacho señala que Elizet no deja al marido y que no lo hace por sus hijos, lamentablemente le da mala vida y eso ya alcanzó a los hijos quienes ya tienen problemas psicológicos.

La edil dijo que tienen que seguir viviendo con el agresor pues no hay alguna instancia que los reciba. En casa Violeta a lo mucho pueden estar tres días pero no más porque la mujer tiene padres y puede recurrir a ellos sin embargo dice que no lo hace porque no los quiere molestar.

La regidora lamentó que en este tema las autoridades no estén haciendo su labor, lo que da pie a que se sigan dando más agresiones contra féminas.

«Hay muchas personas que ya están decididas a denunciar y piden que los obliguen a dar pensión pero llegan a la Fiscalía o a la instancia competente y es frustrante, da impotencia porque no les dan la atención que requieren, la autoridad argumenta que los golpes sanan en 15 días que no es grave y les piden que se retiren y no debe ser así», recalcó.

Señala la entrevistada que en la Fiscalía General de Justicia en el Estado no les dan a las víctimas la atención debida. «Se supone que están allí para que cuando denuncian actúen pero no hacen su trabajo y con ello la misma Fiscalía pone en riesgo la integridad física de las víctimas».

Comenta la regidora que hace 25 días le habló Elizet a las 12 ó 1 de la mañana porque la estaba agrediendo su esposo, llamaron a la Policía Estatal pero no querían detenerlo pues no estaba ya en flagrancia de delito.

La regidora consideró que se tiene que levantar la voz y que no sea nada más cada 25 de cada mes porque según ellos es la lucha contra la violencia a la mujer «no queremos que celebren sino que hagan su trabajo tanto la Fiscalía como la PEA porque son muchos casos pero por eso pasa esto porque la autoridad no hace su trabajo».

Hizo ver que le toca a los diputados actuar y que de hecho ella ya está elaborando una propuesta para que los legisladores presenten una iniciativa que permita que por ley las víctimas sean separadas de sus agresores y que estos de todos modos tengan que cumplir con los gastos de esposa e hijos. “Si tengo que ir a presentar alguna iniciativa para que actúen lo haré, de hecho ya estoy escribiendo en ello para que ellos actúen pues ese es el trabajo de los diputados, que hagan algo por la ciudadanía, yo no tengo colores yo sirvo a la gente y tenemos que hacer algo, en este caso por ellas».

Visits: 93 Today: 93 Total: 808514