Fallecieron 20 maestros por Covid en el 2020

*Las plazas que dejaron son puestas a concurso; en el caso del personal administrativo y de intendencia que también ha muerto por esa causa otorgan el lugar a familiares directos para que sean ellos los beneficiados

María de Jesús Cortez

Aproximadamente veinte maestros del sur de Tamaulipas han fallecido a causa del Coronavirus, enfermedad que contrajeron no en las aulas porque desde que inició la pandemia han hecho «Home Office». Las plazas son puestas a concurso, en tanto que los espacios que han dejado empleados administrativos e intendentes las entregan a familiares directos para que se vean beneficiados.

Así lo dijo en entrevistas Jaime Olvera Cárdenas, coordinador del magisterio en esta parte de la entidad al hablar de las repercusiones que en el sector magisterial ha causado el mortal virus.

«Llevamos un registro, cerramos el 2020 con aproximadamente 20 defunciones de la zona sur, son defunciones que nos comentan directivos o secretarios generales y además tenemos comunicación directa con el ISSSTE», indicó.

Olvera Cárdenas hizo ver que el contagio se dio en otros lugares que no son las escuelas ya que en los planteles no hay gente en base a la indicación de las autoridades y del líder estatal del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez quienes dijo, están muy al pendiente de que se respeten estas decisiones que no haya trabajadores ni maestros en las escuelas.

Sobre qué hacen con las plazas de los docentes fallecidos por Covid-19, Jaime Olvera dijo que se va a concurso de oposición. «en este año las estarán poniendo a concurso pero mientras tanto se han estado cubriendo con recursos que tenemos afuera de grupo.

Por cuanto hace a los trabajadores administrativos e intendentes donde también dijo que tienen defunciones, el coordinador del magisterio señaló que todavía tienen la oportunidad de que algún familiar directo se beneficie y el sindicato está haciendo el trámite correspondiente para beneficiar al esposo, hijo o hija del trabajador fallecido.