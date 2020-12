Gobierno de Madero Promueve la Salud en Adultos Mayores

Para reforzar las medidas preventivas que protegen la salud de los abuelitos, el Gobierno que preside el alcalde Adrián Oseguera Kernion, promueve la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, en uno de los sectores poblacionales más vulnerables en la temporada invernal.

Al respecto, la directora de Atención al Adulto Mayor, Alejandra Calderón Ávalos, informó que a la fecha han sido vacunadas un total de 176 personas registradas en el padrón de dicha dependencia, en coordinación con el Sector Salud.

Asimismo, indicó que este año se ha reflejado mayor interés por acudir a aplicarse la vacuna, ya que ha incrementado la concientización en la reducción de enfermedades respiratorias.

“Definitivamente hay mayor interés por parte de los adultos mayores por aplicarse la vacuna en comparación con los años anteriores, desean estar protegidos contra las enfermedades respiratorias”, subrayó.

Finalmente, hizo el exhorto a los abuelitos de cumplir con las medidas preventivas, como son: no salir de casa si hace frío, no dejar sus tratamientos médicos quienes tienen alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión, evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, así como no automedicarse, entre otras.