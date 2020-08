Gobierno de Madero Reitera el Exhorto a la Ciudadanía para Respetar las Medidas de Salud

Autoridades de Ciudad Madero reiteraron a la ciudadanía el asumir con responsabilidad las recomendaciones dictadas por la Secretaría de Salud del Estado y la Federación, para evitar el aumento de contagios por Covid-19.

Lo anterior fue señalado por el secretario de la comuna maderense, Juan Antonio Ortega Juárez, quien mencionó que “es un asunto que nos corresponde a todos asumir con responsabilidad, tanto a las instituciones gubernamentales como a la sociedad civil para evitar el contagio, y lo podemos hacer disminuyendo la movilidad social, no acudiendo a lugares públicos, no reunirse en fiestas y no ir a las plazas”.

Mencionó que a pesar de que aún continúa restringido el acceso a los espacios públicos de Ciudad Madero para evitar aglomeraciones y con ello, focos de contagio, hay ciudadanos que ingresan a efectuar ejercicio.

“Hemos estado sellando algunos espacios y hemos encontrado que a veces violan los sellos”, manifestó Ortega Juárez al reiterar además que el acceso a la playa continúa suspendido.