Hacen Frente Común Ayuntamiento Porteño y CIEST ante Inminente Rebrote del Covid 19

*En la reunión acuerdan insistir entre la población en el uso del cubrebocas, antes de imponer multas económicas y trabajos comunitarios como penalidades.

Francisco Herrera

En una reunión privada que se prolongó más de una hora y que tuvo como fin hacer todo lo humanamente posible para que en el Puerto y su zona sur no exista un rebrote del coronavirus, este viernes el municipio y adheridos al CIEST hicieron frente común para evitar que el mal sanitario regrese con fuerza en las próximas semanas, pues más allá de pensar en sanciones, se acordó reforzar la conciencia ciudadana en el uso del cubrebocas.

El alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah, pidió a la sociedad no confiarse en que el padecimiento ya amainó, y por el contrario hacer una mayor conciencia en el uso diario días medidas preventivas.

Al término de la reunión, expresó que en la reunión se dio a conocer que hay datos específicos que apuntan a que el mal podría volver aparecer en poco menos de un mes.

«Una oleada nueva de contagios, y ante ello no queda otra que prevenir, la lección la tenemos de otras entidades y países donde el rebrote del coronavirus ha provocado un descontrol de todo una vez más», dijo

Nader, remarcó que a partir de hoy se establecerá una campaña masiva en medios de comunicación y redes sociales sobre la importancia en el uso del cubrebocas y la necesidad de que el número de contagios no se incremente.

Dejó en claro que la idea esencial del ayuntamiento y los comerciantes- empresarios es reforzar las medidas sanitarias y contener lo más que se pueda un posible cierre de negocios y un retroceso a la fase 1.

Por su parte, el presidente del consejo de instituciones empresariales de la zona sur, Jesús del Carmen Abud Saldivar, enfatizó que el reciente decreto emitido por el comité estatal de salud se afirma claramente que el uso del cubrebocas es obligatorio fuera de casa.

Resaltó que más allá de pensar en sanciones y castigos para quien no usa el cubrebocas, el acto de conciencia y la solidaridad en la sociedad debe prevalecer.

Abud, enfatizó que los empresarios habrán de reforzar las medidas de prevención en sus negocios, ya que el problema no radica ahí.

«Sino en las familias y las convivencias y reuniones, solo hay que respetar las medidas e indicaciones que ya están».

Remarcó que tanto los gobiernos locales como el empresariado han hecho un compromiso mayor en reforzar la conciencia ciudadana.

«Sin pensar tanto en su sanciones, que es una alternativa, pero a lo mejor no una solución, no queremos generar conflictos sociales, además de que no se puede generalizar esta medida», apuntó