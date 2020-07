IMSS se niega a realizarle estudios a derechohabiente con posible padecimiento de cáncer.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Una derechohabiente del IMSS, denunció la falta de atención que se tiene en el Hospital Regional de Ciudad Madero, esto al no quererle realizar un estudio que necesita.

Guadalupe Jiménez Valdez, habitantes de la colonia Tolteca de Tampico, dijo que le han realizado tres mastografías por medio del seguro social, pero requiere de una más y no se la quieren autorizar.

Mencionó que ella es un caso probable de cáncer y no le quieren hacer el estudio, ni canalizarla a una clínica privada, por lo que le han argumentado solamente que debe esperar a que pase la contingencia.

«en esta ocasión requiero de más estudios, por el último diagnóstico que se me dio, pero no me quieren dar atención ahí mismo ni canalizar por medio de ellos a una clínica particular, yo no tengo los recursos en estos momentos para atenderme y darle seguimiento a lo que es mi diagnóstico que es sospecha de cáncer, entonces requiero del apoyo para que se me canalice a una clínica para dar seguimiento a esto por qué no tengo los recursos yo ya coticé estudios y salen en más de 4 mil pesos y si necesito una biopsia sale en 8 mil 500 en particular».

Expuso que en el hospital le han reiterado que por la pandemia no le pueden dar seguimiento, a menos que ya esté declarado el cáncer, por lo que requiere del estudio debido a que es una situación muy delicada.

Mencionó que se tienen sospechas de cáncer maligno, aunque no está confirmado, razón por la cual es que necesita el estudio donde lo confirmen o descarten.