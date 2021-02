Llama Chucho a CNA a resolver problema de desabasto de agua en Tampico

*Si no actúan a la brevedad posible la zona conurbada se quedará sin el vital líquido

María de Jesús Cortez

Ante la crítica situación que se vive en la zona conurbada donde a más tardar en tres meses se quedará sin abastecimiento de agua, el alcalde Jesús Nader Nasrallah hizo un llamado a la Federación y a la Comisión Nacional del Agua a que atiendan a la brevedad posible el problema de fuga de agua de los diques que abastecen a Tampico, Ciudad Madero, Altamira e industrias pues de lo contrario podría presentarse un grave problema.

«Pudiera suceder en la zona que haya desabasto de agua si el día de mañana no se atiende el gran problema que tenemos de fuga de agua de los diques, se van miles y miles de metros cúbicos de agua todos los días y en dos o tres meses sí podríamos tener problemas si Conagua no atiende esto y nos podríamos meter en un programa grave si no lo atiende», señaló.

El alcalde dijo que por parte del ayuntamiento a su cargo hacen algunos movimientos dentro de la dragas que tienen para facilitarlo si gobierno federal pudiera meterle inversión para reparar la fuga, que es algo que dijo se necesita y se ocupa para la zona conurbada y no padecer de la falta del vital líquido.

«Un llamado a la Conagua que vengan a atender ese punto tan importante que es el que pudiéramos tener desabasto sino se atiende a tiempo este problema», recalcó el munícipe.

Como alcalde, Chucho Nader hizo el llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema, pues ellos como gobierno municipal y estatal están muy atentos y podrían cooperar con estas instancias pero dejó en claro que también se necesita por parte de ellos que gestionen, se vea el problema de tajo desde ahorita porque, dijo, sí se puede agravar en caso de que siga bajando de manera muy drástica los niveles de agua en la laguna del Chairel.

Visits: 144 Today: 144 Total: 166946