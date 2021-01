Necesario que Vacuna Covid no se Tome con Fines Políticos: Neri

*Menciona que el antídoto debe ser repartido entre la población rápidamente y evitar situaciones de otra índole

Francisco Herrera

El regidor porteño Alberto Sánchez Neri, pidió a los gobiernos e instituciones que la vacuna para detener el avance del Covid 19 no sea utilizada con fines políticos, pues los mexicanos esperan que este beneficio llegue lo antes posible, sin tantos problemas.

Al hablar sobre el tema y de la posibilidad de que el antídoto arribe a Tamaulipas en los próximos días, el concejal sostuvo la necesidad de que el fármaco sea distribuido de manera rápida y sin complicaciones, una vez que llegue a la entidad.

Añadió que existe el compromiso del gobierno federal y de Tamaulipas en dar celeridad al tema de la vacunación, pues hasta ahora el protocolo sigue siendo que la primera aplicación será para el sector médico.

El concejal porteño, dejó en claro que López Obrador ha advertido que no habrá privilegios al momento de aterrizar el programa nacional de vacunación, ya que los sectores de la sociedad a quienes se habrá de otorgar el beneficio están definidos.

Sánchez, dejó en claro que mientras eso pasa la invitación a la sociedad es que sigan cuidándose con el adecuado confinamiento y con las debidas prevenciones sanitarias.

«Que implica el lavado de manos y sana distancia, hasta que no llegue la vacuna no nos podremos relajar, necesitamos que nos siga ayudando la población para que la pandemia no se complique más», enfatizó

Puntualizó que en la zona sur ya no hay capacidad de atención en hospitales como el Canseco, ISSSTE y el Militar, sin embargo, por lo que es vital que la conciencia ciudadana en la prevención se refuerce.

«Las estadísticas ahí están, sino hay aglomeraciones familiares el padecimiento se va, los contagios que estamos viendo son los propiciados por el 24 y 31 de diciembre», acotó